财政预算案2026︱「牛肉干」加价阻吓见效？本年度料罚少6000万 2元乘车补贴额增逾两亿

财政预算案2026今日（2月25日）发表，今年综合帐目录得29亿盈余。翻查政府财政总目与交通相关事宜，本财政年度交通违例事项定额罚款（俗称「牛肉干」）收入，修订预算为7.7亿元，比原预算略低，也比上个年度低约6千万元。

财政预算案2026︱「牛肉干」今年起加价

一般违例泊车的「牛肉干」罚款，由今年元旦日起，由320元加至400元，是自1994年以来首次调高。其余19项与道路安全相关违例事项的定额罚款亦调高，超速驾驶时速比限制高出15公里每小时或以下，罚款由320元加至480元；超出每小时45公里的速度驾驶，罚款由1,000元加至1,500元。未知是否因新措施阻吓力增加，驾车人士不敢违例之故。

财政司司长陈茂波。

财政预算案2026︱2元乘车优惠补贴额 上升逾两亿元

另一方面，政府去年提出修订长者2元乘车优惠，改为「2元两折」，今年4月起实施，另外严打违规滥用。今年是政策改动前最后一个财政年度，据财政总目，「政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划」本年度开支为46.5亿元，比上年度增加2.6亿元。

财政预算案2026 即睇支援措施详情：