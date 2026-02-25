Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱「牛肉干」加价阻吓见效？本年度料罚少6000万 2元乘车补贴额增逾两亿

社会
更新时间：14:42 2026-02-25 HKT
发布时间：14:42 2026-02-25 HKT

财政预算案2026今日（2月25日）发表，今年综合帐目录得29亿盈余。翻查政府财政总目与交通相关事宜，本财政年度交通违例事项定额罚款（俗称「牛肉干」）收入，修订预算为7.7亿元，比原预算略低，也比上个年度低约6千万元。

财政预算案2026︱「牛肉干」今年起加价

一般违例泊车的「牛肉干」罚款，由今年元旦日起，由320元加至400元，是自1994年以来首次调高。其余19项与道路安全相关违例事项的定额罚款亦调高，超速驾驶时速比限制高出15公里每小时或以下，罚款由320元加至480元；超出每小时45公里的速度驾驶，罚款由1,000元加至1,500元。未知是否因新措施阻吓力增加，驾车人士不敢违例之故。

财政司司长陈茂波。
财政司司长陈茂波。

财政预算案2026︱2元乘车优惠补贴额 上升逾两亿元

另一方面，政府去年提出修订长者2元乘车优惠，改为「2元两折」，今年4月起实施，另外严打违规滥用。今年是政策改动前最后一个财政年度，据财政总目，「政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划」本年度开支为46.5亿元，比上年度增加2.6亿元。

 财政预算案2026 即睇支援措施详情：

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
4小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
1小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
7小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
22小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
21小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
9小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
21小时前