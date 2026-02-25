Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜推全民AI培训 拨款5000万推AI学习课程 再培训局升格为「技能提升局」

更新时间：11:53 2026-02-25
发布时间：11:53 2026-02-25

新一份《财政预算案》今（25日）公布。政府正提速推动AI产业化，并促进AI与各产业的深度融合，同时亦鼓励AI广泛应用，达致全民使用、全民善用。

财政司司长陈茂波表示，将会成立并主持「AI+与产业发展策略委员会」，为AI带动产业转型及发展订定策略，创造有利条件，并邀请专家、学者、企业及园区公司等参与，初期将聚焦生命健康及具身智能。

香港人工智能研发院下半年投入运作

政府正积极对接国家「人工智能+」行动，以应用场景驱动「AI产业化、产业AI化」。香港人工智能研发院将于下半年投入运作，支持AI项目研发及成果转化，并会就AI发展的治理框架及规管制度等提供意见。另外，金管局与数码港刚开展第二期沙盒测试，重点探索 「以AI对抗AI」，推动银行业更安全及负责任地应用AI。

基础研发层面，InnoHK创新香港研发平台（InnoHK）目前已累计资助16间聚焦AI与机械人的实验室，当中的科研焦点包括以AI驱动的机械人技术，可以广泛应用于医疗、物流、智能制造、建造等行业。

政府推出的30亿元「人工智能资助计划」，已批出近30个涉及大语言模型、新材料、生物医学等领域的科研项目，强化本地AI的研究及应用。

雇员再培训局升格为「技能提升局」

政府亦将邀请不同公营机构联同科技企业及大专院校，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛等，为此拨款5,000万元。

自2025／26起的3个学年，资助大学将新增共27个与STEAM相关的学士学位课程，包括AI、创意产业、数据科学等。自资专上院校方面，由2027／28学年起，AI相关课程将优先列入「指定专业／界别课程资助计划」。职业训练局高级文凭课程的必修资讯科技单元亦会涵盖AI的应用。

此外，雇员再培训局将升格为「技能提升局」，并会提供包括AI应用的各类「技能为本」培训，提升本地劳动人口的竞争力。「优质教育基金」已预留20亿元推进中小学数字教育，以开展校本AI教育项目，并资助学生参加相关活动。另外，政府亦为教师提供AI培训。

政府多部门积极利用AI提升服务水平

《预算案》提到，多个部门正积极利用AI及相关科技，推动数智化，以提升公共服务水平，运输署将研究建立结合大数据分析和AI的交通管理平台；劳工处会运用AI优化就业配对；渠务署将提升智慧水浸预测及预警系统，加快紧急应变速度；土木工程拓展署年内将全面整合本港降雨数据、山泥倾泻记录及人造斜坡资料，实时进行动态风险评估，以优化预警机制。

政府已成立AI效能提升组，统筹和推动部门应用AI，重组工作流程及提升效率。政府会拨款1亿元，引入业界的领先技术，加速政府数智化转型。公务员学院会联同数字政策办公室为公务员提供以AI为主题的培训，让公务员更好掌握相关知识。

