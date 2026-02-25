Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026│2万元新生婴儿奖励金今年10月届满 在职妈妈盼政府推措施纾缓子女教育医疗开支

社会
更新时间：07:00 2026-02-25 HKT
发布时间：07:00 2026-02-25 HKT

2万元新生婴儿奖励金将于今年10月届满，各界关注今日(25日)公布的《财政预算案》会否延续相关政策。有基层家庭主妇反映，育儿开销不菲，期望社区增加托管服务及就业职位，让妇女得以重投职场，帮补家计。有在职妈妈期望，政府推出措施，纾缓父母养育子女的教育及医疗开支。

 

2万元新生婴儿奖励金将于今年10月届满，各界关注今日公布的《财政预算案》会否延续相关政策。 资料图片
截至上月31日，2万元新生婴儿奖励金计划共接获约64,390宗合资格申请，并已向63,900名申请人发放，金额约12.78亿元。其中，2,073宗个案涉及同一申请人申领两次奖励金，以及30宗个案涉及同一申请人申领3次奖励金。政府称，有关情况属「生孖胎」或计划期间先后诞下新生婴儿。


基层家庭主妇：期望政府加强托管服务


家庭主妇彭女士一家4口，住在荃湾一个面积不足200尺的㓥房单位。她忆述，细囝出生时适逢政府推出新生婴儿奖励金，短暂解决「奶粉钱」，但认为措施未能鼓励有经济压力的家庭生第二胎，「丈夫做地盘杂工，他因身体抱恙开工不足，收入不稳，有时更零收入。但单位月租6700元，两名儿子今年10岁及2岁，单计补习及奶粉尿片开支，每月也要4000元。」

家庭主妇彭女士一家4口，住在荃湾一个面积不足200尺的㓥房单位。
家住㓥房的彭女士透露，有意重投职场赚取收入，但细囝需要看顾，期望政府加强托管服务。
面对经济困境，彭女士透露，有意重投职场赚取收入，但细囝需要看顾，期望政府加强托管服务。她续谓，自己现时只能从事劳动职位，冀社区内有更多妇女就业机会，让基层女性可兼顾家庭及事业。她又呼吁政府恢复2500元学生资助、增加学前教育资助、提供心理支援服务等，减轻父母压力。
 

在职妈妈：新生婴儿体弱多病　医疗支出不菲
 

从事创意及市场推广行业的赵太，与丈夫、1岁半女儿及外佣，住在一个面积近500呎的私楼单位，每月供楼支出约1.5万元，同时要供养父母，经济压力不少，「基本上都好难储钱。」

赵太提到，新生婴儿体弱多病，医疗支出不菲。
赵太与丈夫、1岁半女儿及外佣，住在一个面积近500呎的私楼单位。 被访者提供
同样是新生婴儿奖励金受惠者，赵太称，款项补贴产检费用及购置育婴用品开支，但认为对鼓励生育作用有限，吁政府减轻父母教育支出，「2500元学生津贴不多，但都补贴到兴趣班支出。应该重推，甚至要调高津贴额。」她认为，现今夫妇生育与否，主要视乎经济上能否给予下一代良好教育，「至于（是否）生多个，依然是考虑中，因为要思考住屋问题。」

赵太又提到，新生婴儿体弱多病，医疗支出不菲，「我女儿8个月大感染新冠、1岁感染呼吸道合胞病毒，每几个月就看医生，每次拿药或者覆诊都花1、2千元。加上她有皮肤问题，诊金药费加起来，每月医疗费用可达3000元。」她建议，政府为新生婴儿提供医疗补贴，「可以提供现金，或设一个全额实报实销，变相我们不用到公立医院等。」

记者　萧博禧

