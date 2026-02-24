桥咀岛︱环团批渔护署巡5分钟即走 署方：该处非海岸公园 以宣传教育为主

西贡郊游热点新年期间吸引不少游客打卡，生态环境情况备受关注。环保团体绿色和平在社交平台指，上周末前往桥咀考察，发现连岛沙洲有大量游人挖掘海岸生物，包括螃蟹、海螺及蚬等，更有游人以金属工具挖掘。根据团队现场考察发现，渔护署职员下午2时8分于连岛沙洲现身，向游人作口头劝喻，但逗留仅约5分钟就离开沙洲。渔护署今日（24日）回应称，桥咀洲的海岸范围并非郊野公园、海岸公园或海岸保护区，目前透过各种宣传教育工作，提高游人的环境保护意识，进行水上活动及观赏生态时，避免干扰海洋生物及影响海洋生态。而在春节黄金周期间，署方每日派员上午10点至下午3点，在桥咀洲向游人派发宣传单张。

环团指署方早退现「执法真空」

绿色和平指出，连岛沙洲作为著名地质景点，潮退沙洲露出海面的时段为人流高峰。根据官方资料，2月22日退潮时间为下午5时至6时，而团队统计发现游人挖掘高峰时段为下午4时，有多达33人同时挖掘海岸生物。然而，由于渔护署职员早已离开，导致沙洲出现「执法真空」，未有任何执法人员作呼吁同执法，制止游人破坏生态。

黄金周期间 每日派宣传单张4小时

渔护署表示，春节不是进行水上活动旺季，但今年农历新年黄金周2月15日至2月23日期间，署方仍按黄金周前定下的部署，每日派员上午10时至下午3时在桥咀洲向游人派发宣传单张，推广海洋保育信息，呼吁游人欣赏自然时，同时亦须守护自然，并提醒游人爱护岛上地貌及生态，切勿采集、骚扰或伤害海洋生物，岛上游人普遍配合渔护署人员劝谕。

渔护署亦表示，为加强保护海岸生态，正检讨长远管理策略，研究未来包括将桥咀洲纳入海岸公园。

