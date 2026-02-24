法治教育大使拟设两年资格限期 林定国：获认证者须身体力行推广法治

律政司今日（24日）宣布于今年第二季展开「法治教育领袖培训计划」第四阶段，将加入更多如网络罪行等生活化案例，同时推出「法治教育大使」认证机制，要求获认证者自行组织活动推广法治。立法会司法及法律事务委员会今日就此进行讨论，会上议员关注如何增进公众对调解的认识。

法治教育领袖培训计划第四阶段年内展开

自2023年11月启动的「法治教育领袖培训计划」至今已培训约380名学员，其中40人完成全部三阶段课程，获认证为「法治教育大使」。第四阶段培训计划将于今年第二季展开，预计招募约120名新学员。进阶课程将于今年第二及第三季举行，计划招募约80名已完成基础课程的学员。

律政司表示，为确保法治教育大使的表现符合标准，当局计划设立两年资格限期，并订立延续资格的条件。律政司司长林定国强调，获认证者须身体力行，自行组织或持续参与法治推广活动，使法治教育能层层递进，深入社会。他又称，计划中参观执法机构的环节将加强互动，例如邀请前线人员就新兴毒品问题及相关罪行趋势进行分享。

拓展课程增深度伪造等内容

当局指，拓展课程会于今年第四季举办，继续以「网络世界中常见的刑事罪行和民事纠纷」为主题，内容涉及深度伪造技术等最新发展。除了培训计划，律政司将于5月16及17日在香港文化中心再次举办法治戏剧日，料吸引约1,500名高小学生及家长参与。

会议期间，香港大律师公会及香港律师会代表均表示，将继续与律政司及各界紧密合作，推动公民教育工作。

议员倡加入调解相关元素

选委界苏绍聪在会上提及国际调解院，建议政府在培训中加入更多调解相关元素，并参考治安趋势调整课程内容。林定国表示对在计划中加入相关内容持开放态度，时间许可下会积极考虑，同时强调律政司本身已有不同活动推广调解。他亦同意会继续留意香港整体犯罪趋势，务求与学员分享更具实用价值的知识。

记者：周育莹