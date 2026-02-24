Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春节黄金周︱150万内地客访港 按年升14% 西九龙高铁站成最繁忙入境口岸

社会
更新时间：18:40 2026-02-24 HKT
发布时间：18:40 2026-02-24 HKT

一连九日的内地春节黄金周（2月15日至23日）圆满结束，由政务司司长陈国基领导的节庆安排跨部门工作小组指接待旅客的各项安排畅顺。根据入境处数字，黄金周期间访港旅客共有约177万人次，较去年同期上升14%；内地访港旅客共约150万人次，非内地访港旅客共约27万人次，二者均较去年上升14%。

假期日均17万内地客访港

春节黄金周九日期间，平均每日内地旅客入境人次约17万，内地旅客入境最高峰日子为2月18日（年初二），约有21万内地旅客人次访港。黄金周期间，最多内地旅客经高铁西九龙口岸入境，其次为落马洲支线。

贺岁烟花吸引逾36万人观赏

节庆盛事方面，年初一晚上举行的国泰新春国际汇演之夜吸引大批市民及旅客参与；年初二晚上在维多利亚港举行的农历新年烟花汇演吸引超过36万市民及旅客驻足观赏；年初三的赛马日亦吸引超过2万名旅客前往感受香港赛马旅游的独特气氛。

黄金周酒店入住率达90%

内地入境旅行团方面，九日黄金周期间共有约2,400个内地入境旅行团接近84,000人次访港，过夜行程占约74%，旅行团数目较去年八日的春节黄金周上升约9%。黄金周期间酒店入住率普遍达到90%。

春节黄金周期间的访港旅客遍布香港不同景点，主要旅游景点包括西九文化区、海洋公园、香港迪士尼乐园、山顶缆车及昂坪360缆车等人流畅旺，人流管理工作顺利。

渔护署亦加强打击违法行为，于黄金周期间在麦理浩径第一、二段，以及附近指定露营地点，包括咸田湾、西湾及浪茄湾的营地，一共有32宗执法个案，包括乱抛垃圾、于指定烧烤地点或营地以外地方非法生火等。渔护署会参考黄金周的经验，检讨长远管理策略，包括引入预约和收费制度，以更好地管理人流。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
23小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
13小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
10小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
23小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
10小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
6小时前
32岁谭嘉仪宣布怀孕陀双胞胎 结婚7年藏秘密五个月 拜金闺密争做契妈
32岁谭嘉仪宣布怀孕陀双胞胎 结婚7年藏秘密五个月 拜金闺密争做契妈
影视圈
23小时前