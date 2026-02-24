春节黄金周︱150万内地客访港 按年升14% 西九龙高铁站成最繁忙入境口岸

一连九日的内地春节黄金周（2月15日至23日）圆满结束，由政务司司长陈国基领导的节庆安排跨部门工作小组指接待旅客的各项安排畅顺。根据入境处数字，黄金周期间访港旅客共有约177万人次，较去年同期上升14%；内地访港旅客共约150万人次，非内地访港旅客共约27万人次，二者均较去年上升14%。

假期日均17万内地客访港

春节黄金周九日期间，平均每日内地旅客入境人次约17万，内地旅客入境最高峰日子为2月18日（年初二），约有21万内地旅客人次访港。黄金周期间，最多内地旅客经高铁西九龙口岸入境，其次为落马洲支线。

贺岁烟花吸引逾36万人观赏

节庆盛事方面，年初一晚上举行的国泰新春国际汇演之夜吸引大批市民及旅客参与；年初二晚上在维多利亚港举行的农历新年烟花汇演吸引超过36万市民及旅客驻足观赏；年初三的赛马日亦吸引超过2万名旅客前往感受香港赛马旅游的独特气氛。

黄金周酒店入住率达90%

内地入境旅行团方面，九日黄金周期间共有约2,400个内地入境旅行团接近84,000人次访港，过夜行程占约74%，旅行团数目较去年八日的春节黄金周上升约9%。黄金周期间酒店入住率普遍达到90%。

春节黄金周期间的访港旅客遍布香港不同景点，主要旅游景点包括西九文化区、海洋公园、香港迪士尼乐园、山顶缆车及昂坪360缆车等人流畅旺，人流管理工作顺利。

渔护署亦加强打击违法行为，于黄金周期间在麦理浩径第一、二段，以及附近指定露营地点，包括咸田湾、西湾及浪茄湾的营地，一共有32宗执法个案，包括乱抛垃圾、于指定烧烤地点或营地以外地方非法生火等。渔护署会参考黄金周的经验，检讨长远管理策略，包括引入预约和收费制度，以更好地管理人流。