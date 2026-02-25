Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较

社会
更新时间：12:40 2026-02-25 HKT
发布时间：12:40 2026-02-25 HKT

财政预算案2026︱新一份《财政预算案》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。换言之，有兴趣换电动车的油车车主或首次买车的人士，须赶及3月31日的「死线」，否则会失去电动车首次登记税宽减，金额最高达17.25万元。《星岛头条》整合数款热门品牌车款，让读者了解没有税务宽免后的新电动车车价。

品牌/车款 一换一价 没有税务宽减 相差
上汽大通Maxus MIFA 7 Elite 32.9万 50.1万 17.25万

丰田Toyota BZ3X

 23.9万 38.5万 14.6万

小鹏XPENG G6标准续航

 21.9万 44.2万 22.2万
小鹏XPENG X9标准续航 58.9万 76.2万 17.25万
广汽GAC Aion UT 14.2万 20.8万 5.85万

东风Dongfeng Nammi Vigo

 14.8万 21.6万 6.8万

倘没有税务宽减 相差最高$17.25万

以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite为例，现时「一换一」价为32.9万元，若没有税务宽减，原价为50.1万元，即相差17.25万元，达到首次登记税宽减额的上限。而丰田BZ3X现时「一换一」价为23.9万元，原价为38.5万元，没有税务宽减下，变相贵14.6万。

而陈茂波表示，会继续推动电动车的使用。电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税继续获全数豁免至2028年3月底。环境及生态局稍后会公布有关详情。

一般私家车首次登记税

最初的 $150,000 46%
其次的 $150,000 86%
其次的 $200,000 115%
余额 132%

目前电动车首次登记税的宽减安排：

自2024年4月1日至2026年3月31日：

电动私家车 :
     i.    除符合条件的私家车车主(见(一)(ii)段)外，一般电动私家车的首次登记税宽减额上限将由$97,500调整至$58,500。
     ii.    符合「一换一」计划#条件的私家车车主，其电动私家车的首次登记税宽减额上限由$287,500调整至$172,500。
iii.    应课税价值（即税前车价）超过港币500,000元的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
3小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元
政情
23分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
20小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
19小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
22小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
7小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
19小时前