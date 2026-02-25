财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较

财政预算案2026︱新一份《财政预算案》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。换言之，有兴趣换电动车的油车车主或首次买车的人士，须赶及3月31日的「死线」，否则会失去电动车首次登记税宽减，金额最高达17.25万元。《星岛头条》整合数款热门品牌车款，让读者了解没有税务宽免后的新电动车车价。

品牌/车款 一换一价 没有税务宽减 相差 上汽大通Maxus MIFA 7 Elite 32.9万 50.1万 17.25万 丰田Toyota BZ3X 23.9万 38.5万 14.6万 小鹏XPENG G6标准续航 21.9万 44.2万 22.2万 小鹏XPENG X9标准续航 58.9万 76.2万 17.25万 广汽GAC Aion UT 14.2万 20.8万 5.85万 东风Dongfeng Nammi Vigo 14.8万 21.6万 6.8万

倘没有税务宽减 相差最高$17.25万

以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite为例，现时「一换一」价为32.9万元，若没有税务宽减，原价为50.1万元，即相差17.25万元，达到首次登记税宽减额的上限。而丰田BZ3X现时「一换一」价为23.9万元，原价为38.5万元，没有税务宽减下，变相贵14.6万。

而陈茂波表示，会继续推动电动车的使用。电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税继续获全数豁免至2028年3月底。环境及生态局稍后会公布有关详情。

一般私家车首次登记税

最初的 $150,000 46% 其次的 $150,000 86% 其次的 $200,000 115% 余额 132%

目前电动车首次登记税的宽减安排：

自2024年4月1日至2026年3月31日：

电动私家车 :

i. 除符合条件的私家车车主(见(一)(ii)段)外，一般电动私家车的首次登记税宽减额上限将由$97,500调整至$58,500。

ii. 符合「一换一」计划#条件的私家车车主，其电动私家车的首次登记税宽减额上限由$287,500调整至$172,500。

iii. 应课税价值（即税前车价）超过港币500,000元的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。