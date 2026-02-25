财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田

财政预算案2026︱新一份《财政预算案》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。换言之，有兴趣换电动车的油车车主或首次买车的人士，须赶及3月31日的「死线」，否则会失去电动车首次登记税宽减，金额最高达17.25万元。《星岛头条》整合数款热门品牌车款，让读者了解没有税务宽免后的新电动车车价。

品牌/车款 一换一价 没有税务宽减 相差 Tesla Model 3 RWD 24.9万 34.5万 9.56万 Tesla Model Y 29.4万 40.8万 11.4万 BYD Sealion 7 26.8万 38万 11.2万 Smart #1 Premium 26.9万 44万 17.1万 Smart #5 Brabus 42.9万 60.2万 17.25万 上汽大通Maxus MIFA 7 Elite 32.9万 50.1万 17.25万 丰田Toyota BZ3X 23.9万 38.5万 14.6万 小鹏XPENG G6标准续航 21.9万 44.2万 22.2万 小鹏XPENG X9标准续航 58.9万 76.2万 17.25万 广汽GAC Aion UT 14.2万 20.8万 5.85万 东风Dongfeng Nammi Vigo 14.8万 21.6万 6.8万

若无税务宽减 ModelY／Sealion7贵逾$11万

以目前热门车款Tesla Model Y及BYD Sealion 7为例， 两部的「一换一」价分别为29.4万元及26.8万元；倘没有税务宽减，原价则分别为40.8万元及38万元，相差分别达11.4万元及11.2万元。

相差最高$17.25万

以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite为例，现时「一换一」价为32.9万元，若没有税务宽减，原价为50.1万元，即相差17.25万元，达到首次登记税宽减额的上限。而丰田BZ3X现时「一换一」价为23.9万元，原价为38.5万元，没有税务宽减下，变相贵14.6万。

《预算案》表示，会继续推动电动车的使用。电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税继续获全数豁免至2028年3月底。环境及生态局稍后会公布有关详情。

电动车「一换一」取消 陈茂波：选择增加、价格已下调

陈茂波在记者会表示，电动私家车税务宽减安排推行初期，电动车款式不多、价格较高。时至今日，市场上款式已大幅增加，功能和舒适度显著提升，价格亦逐年下调，显示电动车已具备一定市场竞争力。目前全港新登记的私家车中，已有七成为电动车，基于市场发展考虑，政府认为是时候让计划结束。

相关新闻：

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

一般私家车首次登记税

最初的 $150,000 46% 其次的 $150,000 86% 其次的 $200,000 115% 余额 132%

目前电动车首次登记税的宽减安排：

自2024年4月1日至2026年3月31日：

电动私家车 :

i. 除符合条件的私家车车主(见(一)(ii)段)外，一般电动私家车的首次登记税宽减额上限将由$97,500调整至$58,500。

ii. 符合「一换一」计划#条件的私家车车主，其电动私家车的首次登记税宽减额上限由$287,500调整至$172,500。

iii. 应课税价值（即税前车价）超过港币500,000元的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。