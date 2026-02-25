财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
财政预算案2026︱新一份《财政预算案》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。换言之，有兴趣换电动车的油车车主或首次买车的人士，须赶及3月31日的「死线」，否则会失去电动车首次登记税宽减，金额最高达17.25万元。《星岛头条》整合数款热门品牌车款，让读者了解没有税务宽免后的新电动车车价。
|品牌/车款
|一换一价
|没有税务宽减
|相差
|Tesla Model 3 RWD
|24.9万
|34.5万
|9.56万
|Tesla Model Y
|29.4万
|40.8万
|11.4万
|BYD Sealion 7
|26.8万
|38万
|11.2万
|Smart #1 Premium
|26.9万
|44万
|17.1万
|Smart #5 Brabus
|42.9万
|60.2万
|17.25万
|上汽大通Maxus MIFA 7 Elite
|32.9万
|50.1万
|17.25万
|
丰田Toyota BZ3X
|23.9万
|38.5万
|14.6万
|
小鹏XPENG G6标准续航
|21.9万
|44.2万
|22.2万
|小鹏XPENG X9标准续航
|58.9万
|76.2万
|17.25万
|广汽GAC Aion UT
|14.2万
|20.8万
|5.85万
|
东风Dongfeng Nammi Vigo
|14.8万
|21.6万
|6.8万
若无税务宽减 ModelY／Sealion7贵逾$11万
以目前热门车款Tesla Model Y及BYD Sealion 7为例， 两部的「一换一」价分别为29.4万元及26.8万元；倘没有税务宽减，原价则分别为40.8万元及38万元，相差分别达11.4万元及11.2万元。
相差最高$17.25万
以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite为例，现时「一换一」价为32.9万元，若没有税务宽减，原价为50.1万元，即相差17.25万元，达到首次登记税宽减额的上限。而丰田BZ3X现时「一换一」价为23.9万元，原价为38.5万元，没有税务宽减下，变相贵14.6万。
《预算案》表示，会继续推动电动车的使用。电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税继续获全数豁免至2028年3月底。环境及生态局稍后会公布有关详情。
电动车「一换一」取消 陈茂波：选择增加、价格已下调
陈茂波在记者会表示，电动私家车税务宽减安排推行初期，电动车款式不多、价格较高。时至今日，市场上款式已大幅增加，功能和舒适度显著提升，价格亦逐年下调，显示电动车已具备一定市场竞争力。目前全港新登记的私家车中，已有七成为电动车，基于市场发展考虑，政府认为是时候让计划结束。
一般私家车首次登记税
|最初的 $150,000
|46%
|其次的 $150,000
|86%
|其次的 $200,000
|115%
|余额
|132%
目前电动车首次登记税的宽减安排：
自2024年4月1日至2026年3月31日：
电动私家车 :
i. 除符合条件的私家车车主(见(一)(ii)段)外，一般电动私家车的首次登记税宽减额上限将由$97,500调整至$58,500。
ii. 符合「一换一」计划#条件的私家车车主，其电动私家车的首次登记税宽减额上限由$287,500调整至$172,500。
iii. 应课税价值（即税前车价）超过港币500,000元的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。