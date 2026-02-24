Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价

社会
更新时间：16:19 2026-02-24 HKT
发布时间：16:19 2026-02-24 HKT

新一份《财政预算案》明日（25日）出炉，市场一直传出将取消或大幅削减电动车「一换一」计划的首次登记税宽免优惠。「死线」临近，不少油车车主和首次购车人士希望赶上「一换一」尾班车，令配额被炒高至2.8万元。

电动车代理各出奇招吸客上「尾班车」

同时，多间电动车车厂代理亦趁今日（24日）《预算案》前夕，纷纷在社交平台宣布特别安排，包括延长2月25日的营业时间至凌晨12时、「一日限定」临时营业店、以100元订金预留现行税务优惠配额等。MG HK代理黄毅力更指，集团已作「两手准备」，包括Showroom（展销厅）通宵营业，甚至提供通宵试车服务。

BYD/AION/Toyota延长营业时间

销量媲美特斯拉TESLA的比亚迪BYD，宣布2月25日指定陈列室（荃湾、九龙湾、沙田、元朗、比亚迪品牌体验中心 ) 将延长营业至凌晨12时。BYD呼吁捉紧现有「一换一 」最后机会、赶上现有「一换一」尾班车。

广汽GAC AION其中一间经销商宣布，为方便各位「收工都有时间买车」，2月24及25日，观塘总店及荃湾陈列室营业时间将会延长至晚上10时，形容是「一换一计划最后Last Call。」

丰田Toyota则表示，2月23至25日，各大丰田陈列室大搞「Happy Hour」，延长营业时间至晚上9时，更特设即场Trade-in报价及Happy hour无限茶点供应，呼吁把握「一换一」税务优惠最后机会。

smart、Leapmotor 2.25设限定服务站

smart亦设特别安排，指根据即将公布的26/27年度《财政预算案》，现行 「一换一」计划或会有所调整。为方便在收到最新消息后第一时间查询或选购新车，smart将于2月25日特设新界服务站，为新界居民提供更贴心、更便利的一站式支援，包括即时查询政策变动后的影响、smart车款及优惠讲解、「一换一」申请及出牌协助。

零跑Leapmotor则称，在政府公布最新《财政预算案》当日，Leapmotor九龙湾陈列室将设「一日限定」临时营业店，提供新政策下最合适的购车方案，呼吁各位准车主可以率先预约并亲身莅临参观选购，把握最后税务优惠机会。

东风收$100订金 预留现行税务优惠配额

东风Dongfeng也有特别安排，即日起至2月25日《财政预算案》公布前，以100元订金，即可预留新车配额，并享用现行税务优惠出车，亦呼吁把握最后「一换一」税务优惠。

MG：准备好通宵营业试车

MG HK代理黄毅力指，倘明日宣布取消「一换一」，为应对相信会涌现的「赶尾班车」购车潮，集团已作好「两手准备」，包括Showroom通宵营业，甚至提供通宵试车服务。

