财政预算案2026｜BUD专项基金注资2亿 「申请易」资助上限提至每宗15万元 续推「中小企融资担保计划」

【财政预算案2026/企业支援】政府今日（25日）公布本年度《财政预算案》。政府会向发展品牌、升级转型及拓展内销市场的专项基金」（「BUD专项基金」）注资2亿元，将「申请易」的资助上限提高至每宗15万元，并为企业应用AI提供更针对性资助。香港出口信用保险局亦会于年内推出先导计划，为与较高风险买家进行出口交易的中小企提供保障。

「还息不还本」安排申请期延至今年11月中

政府将继续通过「中小企融资担保计划」为企业提供信贷担保，已将八成担保产品的申请期延长至2028年3月底，同时将「还息不还本」安排的申请期延长至今年11月中，总信贷保证承担额将增加200亿元。

食安中心豁免所有与检测相关证书收费两年

另外，食物安全中心将豁免所有与检测相关证书的收费两年。政府年中将为优质本地渔农产品推出统一新品牌，配合认证、检测和溯源机制。

政府的内地企业出海专班会继续举办推广活动，吸引内地企业以香港为基地「出海」，亦会设立跨界别专业服务平台，集合法律、会计、财务、检测和认证、市场推广等香港专业服务提供者，支持出海企业。

年内推「新型工业菁英企业培育计划」

政府将于年中公布一系列优化措施，包括为企业的财资中心及其关联公司提供额外税务优惠和弹性、增设预审机制等。同时加强对外宣传，吸引更多企业落户香港。

《预算案》同时建议放宽集团内部资产转让的印花税宽免准则，以扩大合资格的关联法人团体范围。政府将于年内提交条例修订草案，有关建议适用于即日起签订的文书。政府亦将于年内推出「新型工业菁英企业培育计划」，重点扶持对本港新型工业发展有贡献的高增长企业，为香港培育新兴和未来产业企业。