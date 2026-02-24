为7千元报酬当跑腿收电骗赃款 18岁青年判入教导所 官斥利用事主对家人关心犯案

7男女去年分别接获陌生来电，讹称儿子被拘留警署需要保释金，他们不虞有诈交出5万元至50万元不等。18岁青年贪图7千元报酬而充当「跑腿」前去收款，在警诫下表示因「等钱使」才犯案。青年早前承认串谋诈骗罪，辩方求情指，因家庭经济困难，受不良朋友怂恿下才犯案。暂委法官黄士翔今早在区域法院判刑时斥，被告利用事主们对家人的关心犯案，不但对他们造成经济损失，更会对他们造成心理压力，终判处被告入教导所。

曾串谋他人诈骗父亲20万被判入劳教中心

黄官引述被告背景，被告在2023年7月因串谋他人诈骗父亲20万元，而被判入劳教中心，在12月获释后短期任职厨师，惟在1个月后辞职并与不良朋友联络，辩方提及被告的家庭经济困难，终在朋友怂恿下再度犯下诈骗罪。黄官引述早前为被告索取的报告，显示被告获释后在短期再度犯案，不适合再入劳教中心，建议被告入教导所。

黄官判刑时指，尽管被告年仅18岁，惟被告已是成年人，被告在2024年7月期间干犯一连串诈骗时，涉及多名事主。黄官直斥，被告利用事主们对家人的关心犯案，不但对他们造成经济损失，更会对他们造成心理压力。被告的角色负责收取诈骗款项，更是在知情下前去收款，向事主们索取金额5万元至50万元不等。黄官接纳报告建议，认为判入教导所能有助被告的更生，被告已因本案还押约19个月，故判入教导所与实际监禁刑期相若，终判处被告入教导所。

求情称年少时境况坎坷曾被诊断出注意力不足

辩方求情指，被告年少时家庭状况坎坷，求学时期被诊断出注意力不足及过动症。被告的父亲身体状况不佳，行动不便，望被告能尽快获释寻找正职，以减轻家庭负担。辩方另称，被告受到不良朋友影响下才干犯本案，被告坦白认罪，已深感后悔，望法庭轻判。

案情指，7名事主于2024年7月分别收到陌生来电，骗徒自称事主的儿子，表示遭拘留需要现金保释或者需作出赔偿，向各事主索款5万元至50万元不等。事主们因担心儿子安危，及觉得声线相似而不虞有诈，遂向前来收款的被告交出款项。在其中一次骗案中，何姓男事主见到被告后，要求到住所大堂在保安见证下交款，保安提醒事主小心受骗，被告随即离开未有收取骗款。

等钱使任跑腿上门收骗案款项

被告于同年7月30日被捕，他在警诫下表示因「等钱使」，而按他人指使到不同地方收取电话骗案骗款。被告其后在录影会面中指，于同年6月认识一名叫「Jacky」的人，被告表示「等钱使」故「Jacky」向他介绍工作。7月时被告收到不明人士来电，指示他到观塘、钻石山、黄大仙等地的屋邨收取电话骗案款项。被告每次可获得骗款的一部份作为报酬，他承认在7宗骗案中担任收款人，合共获得报酬约7千元。

18岁被告李俊杰，被控串谋诈骗罪。控罪指被告于2024年6月至7月在香港，与他人串谋诈骗任何人，即不诚实或虚假地表示受害人的儿子或亲属因事需要金钱，从而诱使受害人交出金钱。

案件编号：DCCC938/2025

法庭记者：黄巧儿