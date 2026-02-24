东涌线延线︱港铁东涌东站平顶 将全面开展机电工程

港铁表示，正全力推展6个新铁路项目，其中东涌线延线项目下的东涌东站按计划推展关键工程，车站的土木工程已大致完成，公司于昨日（23日）举行平顶仪式，标志着该车站将全面开展机电工程。港铁行政总裁杨美珍、项目及工程拓展总监邓辉豪，联同运输及物流局副秘书长黄珮玟及路政署铁路拓展处处长梁少江等主礼嘉宾，一同于东涌东站主持平顶仪式，见证项目迈向新里程。

杨美珍：启用后将服务东涌东新发展区新增人口

行政总裁杨美珍致辞时表示，港铁一直透过新铁路连系社区，建设未来。工程团队一直高效协作，稳步推进东涌线延线项目，加强北大屿山铁路网络。她指新的东涌东站落成启用后，未来将服务东涌东新发展区新增的人口，以交通配套带动社区发展。

东涌东站除主体结构工程外，亦涉及铁路系统的建设及整合。工程团队善用建筑信息模拟技术，以更有效规划及管理施工流程，并在主体结构工程中采用预制混凝土组件，提升施工效率。土木工程大致完成后，车站正陆续开展内部装修、机电安装等工作。

另外，连接东涌东站的大型路轨改道工程，亦正按计划推展。其中两次关键道岔安装工序，分别于2024年底及2025年4月完成，团队亦已完成往香港方向新路段的路轨接驳及架空电缆工程。目前，正进行列车动态测试，为列车改行新路段做好准备。随后，往东涌方向路轨亦会进行其余两次关键道岔安装工序。港铁将致力按目标于2029年完成东涌线延线项目，服务居民以及香港未来发展。