电动小巴︱业界反映「车价贵」 政府研觅内地车厂量产收窄差距

社会
更新时间：18:48 2026-02-23 HKT
发布时间：18:48 2026-02-23 HKT

政府本月12日公布《香港电动车普及化路线图更新版》，阐述推动电动车普及化的最新策略。环境及生态局局长谢展寰表示，电动私家车方面，政府会成立工作小组，主力完善充电配套，维持2035年或之前停止新登记燃油私家车（包括混合动力车）的目标。电动商用车方面，政府会循序渐进推进，协助引入更多车种，为未来电动商用车大规模应用创造条件，亦会建立一个以高速充电桩为骨干的公共充电网络。立法会环境事务委员会今日开会讨论相关进展，多名议员关注电动小巴引入进程。

环境及生态局副秘书长（环境）谭卓姿透露，局方去年一直与小巴业界会面，了解到电动小巴与现有车型价格差距甚远。当局已展开准备工作，包括在内地寻找大型、有信誉的车厂，希望透过量化生产将合适车款引入香港，收窄车价差距。

对于充电网络建设，政府目标在2027年年中将公共和私人充电停车位提升至约20万个，可支援超过30万辆电动车；长远目标在2035年增至约1万支高速充电桩，连同私人设施共可支援约80万辆电动车。多位议员提及充电桩分布不均问题，谭卓姿表示，高速充电桩鼓励计划推出后收到市场回应，各区均有申请，相信市场对充电桩需求最为敏感，分布不均问题会随计划推进逐步改善。

拟拨款5000万推电动轮椅的士资助计划

就中港充电制式问题，国家能源局与环境及生态局合作推出新一代充电技术ChaoJi先导计划，目标在2027年完成香港充电示范站建设。自去年12月23日「粤车南下」实施以来，截至今年1月中，本港有70支国标GB/T充电桩，可支援约1,400辆国标电动车使用。

当局计划今年在新能源运输基金下拨款2,000万元推出新计划，鼓励业界安装功率达240千瓦或以上的高速充电桩供电动商用车使用，并计划在2026年拨款5,000万元推行电动轮椅的士资助计划，详情稍后公布。

议员倡维修工强制注册

航运交通界林铭峰关注电动车维修人才培训，又查询政府会否将现行车辆维修技工的自愿注册制度改成强制，确保维修人员掌握相关技术。局方回应持开放态度，会与相关部门商议有关问题。

选委界何君尧关注充电装置的电子支付方法，希望政府规定统一支付方式，避免每个屋苑各自为政，造成不便。局方表示会处理有关问题。

经民联工程界卜国明关注电动车与氢能车的未来发展，担心待电动车基建完成时市场可能转向，以及废弃电动车电池的环境污染问题。环境及生态局局长谢展寰回应指，当局正草拟「生产者责任制」，要求生产商负责处理废弃电池。他认为电动车与氢能车谁会成为主流仍有争议，但相信电动车仍会占一席位。

记者：周育莹

