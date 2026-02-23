《香港铁路标准》出炉 设「铁路审批组」提速提效 路政署：北环线合并施工时间及成本减两成

政府今日（23日）公布《香港铁路标准》，并成立「铁路审批组」。路政署署长邱国鼎表示，《香港铁路标准》引入创新建筑机械、技术、物料、装备及施工规范，以清晰的绩效指标为依归，配合精简流程，由「铁路审批组」作为专门审批铁路图则的单一窗口，做到开放竞争的同时，可提速提效并降低成本。他提到，首批运用新标准的北环线，在主线及支线合并施工后，时间及成本有望缩减两成。

《香港铁路标准》参考内地、美国及日本等标准

邱国鼎指，香港一直有沿用的铁路标准，但并非独立成章，而是分布于不同法例，例如《建筑物条例》、《电力条例》、《环评条例》等各部门工程标准和技术指引，此外还有港铁公司的企业标准。这些散见于不同法规的标准，一直主要参考英国和欧洲的做法；而新的《香港铁路标准》除全数涵盖原有标准外，亦参考了内地、美国及日本等各地标准，经本地化后纳入其中。

路政署北部都会区铁路专员叶伟民介绍，《香港铁路标准》涵盖土建、结构、建筑规划、施工、铁路系统、营运及维护等所有范畴。具体应用包括整合设备用房以缩减面积、引入组装合成（MiC）等创新技术、标准化设备及零部件以降低采购成本、处理跨境线如信号及通讯系统的兼容性，并引入顶尖建筑机械如新型隧道钻掘机及高效能物料。

有望引入新设计顾问或建筑公司

邱国鼎指出，推出新标准的目的是提供一套清晰并以绩效为本的技术规范，便利业界参与铁路项目。同时，考虑到以往标准做法下，传统建筑技术及设计方式有既定优势，难以吸引新的设计顾问或建筑公司加入；新标准清晰列明铁路规范及要求，有望引入更多设计项目承建商、设备供应商甚至营运公司加入竞争。同时，推动香港新铁路项目提速提效，致力缩短工期及降低成本。

他举例，以往传统做法倾向采购英国、欧洲的标准设备及零部件，新标准涵盖不同规范，容许企业选择其他物料。「我引入了竞争，如果（英欧）供应商看重香港或者大湾区的市场，甚至我们希望最终变成其中一个世界标准，对方会相应改善其供应链，便利本地及大湾区的部件供应。」

邱国鼎提到，北环线及港深西部铁路将是首两条采用《香港铁路标准》的新建铁路。其中，港铁北环线由原先拆分为主线及支线的兴建计划，改为合并兴建并运用新标准，估计能缩短两年建筑时间，节省两成建筑成本；港深西部铁路则会公开招标，由于新标准涵盖包括国标在内的不同规范，投标者可以提出「全国标」或其他单一标准的形式，「只要成本够低、符合要求。」

首次提交图则审批日数减至30日

另外，新成立的「铁路审批组」能有效将首次提交图则的审批日数，由60日缩短至30日；修订图则由30日缩短至21日。同时，设立监察和介入机制，如出现严重困难，会由助理处长级别人员介入磋商可行的解决方案。他指，审批组亦设有KPI，包括90%申请能在30日内完成首次提交图则的审批决定，以及90%申请能在21日内完成修订图则的审批决定。

港铁：北环线将适当地率先应用新标准

港铁回应指，公司一直全力配合及支持政府铁路策略，现阶段正全力推进多个铁路延线项目，为香港发展提供高效、便捷及环保的铁路连接，作为推动城市持续发展的集体运输骨干。这些工程项目有各自的技术复杂性，而在营运中的铁路作延线建设亦增加个中的挑战，故公司一直积极引进不同措施及科技，致力提速提效。港铁乐见路政署发布《香港铁路标准》及成立铁路审批组，以持续提升铁路建设质效，支持铁路服务可持续发展，维持香港铁路的高效优质水平。



港铁续指，将会与铁路审批组通力协作，期待审批组以专责的资源、数码科技及精简流程，提升相关工程审批的效率。新发布的《香港铁路标准》提供综合铁路最佳作业标准的框架，涵盖欧美、内地等各地适用于香港的铁路规范。港铁公司将一如既往确保在建造及营运铁路的过程中，完全符合香港的法律、法规，秉承以质素和安全为本，采纳相应《标准》。港铁承诺，将持续探讨及应用创新思维、科技及技术，发展铁路网络，为乘客提供可靠、安全及便捷的出行体验。



北环线项目作为北部都会区集体运输骨干，配合北都为香港策略性重点发展，将会适当地率先应用《香港铁路标准》，全速推展项目，为沿线社区的建设及发展作出贡献。

记者：赵克平

摄影：叶伟豪