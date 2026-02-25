财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

【财政预算案2026/派糖/懒人包/薪俸税/差饷/免税额】财政司司长陈茂波今日（25日）发表新一份《财政预算案》，受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目更成功「转亏为盈」，录得29亿元盈余。今年预算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸税退税上限增至3000元、宽免首两季住宅物业差饷，基本、子女及供养父母免税额亦有提升。《星岛头条》总结今次财政预算案8大派糖措施，让读者一文睇清！

财政预算案2026｜8大派糖措施

宽减首2季住宅物业差饷 每户上限500元

宽减2026/27年度首2季的住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约315万个住宅物业，政府收入将减少约31亿元

宽减2026/27年度首2季的非住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约44万个非住宅物业，政府收入将减少约4亿元

宽减薪俸税和个人入息课税 上限3,000元

宽减2025/26课税年度100%的薪俸税和个人入息课税，上限为3,000元，全港约212万名纳税人受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约53亿元

宽减2025/26课税年度100%的利得税，上限为3,000元，全港约17万1千家企业受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约5亿元

子女免税额增至14万元 已婚人士免税额增至29万元

建议由2026/27课税年度起：

(1) 把基本免税额及单亲免税额由132,000元增加至145,000元，已婚人士免税额由264,000元增加至290,000元，约有209万名纳税人受惠，每年税收减少约35亿6千万元；

(2) 把子女免税额及额外子女免税额由130,000元增加至140,000元，将惠及约36万名纳税人，每年税收减少约6亿8千万元；以及

供养60岁或以上父母或祖父母免税额增至5.5万元

(3) 增加供养父母或祖父母的免税额及长者住宿照顾开支扣除上限，将惠及约83万名纳税人，每年税收减少约9亿7千万元。具体调整如下：

供养60岁或以上父母或祖父母的免税额，由50,000元增加至55,000元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；

供养55至59岁的父母或祖父母的免税额，由25,000元增加至27,500元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；以及

父母或祖父母入住合资格院舍，长者住宿照顾开支的扣除上限，由100,000元增加至110,000元。

向领取社会保障金的合资格人士，发放金额相当于1个月的综合社会保障援助标准金额，高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴，以及为在职家庭津贴计划作出相若安排，涉及额外开支合共约65亿元。

财政预算案2026并无提及有关「现金发放计划」、「消费券」相关内容。

向BUD专项基金注资2亿元

网购普及和消费模式改变，对部分行业带来挑战。政府正优化各项措施，提升中小企的竞争力。

「发展品牌、升级转型及拓展内销市场的专项基金」（「BUD专项基金」）一直深受企业欢迎。政府会向基金注资2亿元，将「申请易」的资助上限提高至每宗15万元，并为企业应用AI提供更针对性资助。

长者社区照顾服务券增至1.6万张

政府下年度起把长者社区照顾服务券增加4千张至1.6万张，以及把长者院舍照顾服务券增加1000张至总数7000张，预算每年总开支分别约12亿和19.7亿元。

款项将可直接汇入指定内地银行帐户

政府年中将推出新安排，让参与「广东计划」、「福建计划」和「综援长者广东及福建省养老计划」的长者，可选择由政府将款项直接汇入其指定内地银行帐户。

长者医疗券奖赏先导计划延长两年

「长者医疗券奖赏先导计划」亦会延长两年至2028年底，当长者在同一年度使用医疗券支付检查或慢病管理等特定基层医疗服务累计达1000元，便可获500元医疗券奖赏，涉及额外开支约10亿元。

增加450个日间、住宿及学前名额

政府会加强康复服务，在下年度增加约450个日间、住宿及学前名额，涉及额外开支每年约1亿700万元。政府亦会为接受「到校学前康复服务」的学童，在升读小学后的第一个学期提供衔接和支援服务，涉及额外开支每年约2亿6千万元。

财政预算案2026｜支援青年

推传媒专题内地实习计划

政府会为青年提供更多内地和海外交流和实习机会，包括推出全新的「传媒专题内地实习计划」，并会额外拨款6000万元持续推展「民青局国际青年交流资助计划」。

为大专学生提供3600个政府短期实习机会

将为大专学生提供约3600个在政府部门及公营机构的短期实习机会，让有志于公共服务的年轻人累积经验。

