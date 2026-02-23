Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判

社会
10:13 2026-02-23 HKT
10:13 2026-02-23 HKT

47人2020年协议立法会过半后无差别否决财案，逼使政府回应五大诉求，否则特首须解散立法会再辞职。其中45人前年被裁定串谋颠覆国家政权罪成，判囚4年2个月至10年不等。受审后定罪被告中有11人早前上诉定罪刑期，认罪被告中则有黄子悦连上诉刑期，合共12名被告提出上诉，律政司另上诉刘伟聪罪脱。上诉庭首席法官潘兆初及法官彭伟昌今早于西九龙法院宣判，驳回全部定罪脱罪及刑期上诉，维持原判。

脱罪被告刘伟聪庭外认为上诉庭裁决「还我公道」，感到愉快，又指「律政司系法治嘅把关者」、「多谢关心，人日大吉，江湖再见」。

逾百名公众到场轮候旁听，当中包括本案脱罪被告李予信、刑满被告岑子杰、岑敖晖、梁晃维、冯达浚及王百羽。警务处国安处总警司李桂华亦到场列席。

上诉的被告中，有12人受审后定罪，《墨落无悔》声明发起人邹家成判监7年9个月；「三投三不投」发起人吴政亨判囚7年3个月；何桂蓝不求情判囚7年；梁国雄、林卓廷、余慧明则判监6年9个月；何启明判囚6年7个月；陈志全、郑达鸿、黄碧云、杨雪盈及彭卓棋均判监6年半。黄子悦和谭得志则认罪判监4年5个月，2人申请上诉刑期。其后谭得志彭卓棋先后放弃上诉。另外，刘伟聪原审后罪脱，遭律政司以案件呈述方式上诉，要求上诉庭推翻裁决，发还原审。

案件编号：CACC253,263,268/2024
法庭记者：陈子豪

