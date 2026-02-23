每日杂志‧人物志｜ 严师出高徒培育障碍竞技「世一」 钟衍洋耕耘十载推动运动新路

香港障碍竞技运动员扬威世界赛，成为「世一」，钟衍洋（阿洋）作为教练功不可没。阿洋自小患血液病，与运动绝缘，至9岁切除脾脏，手术疤痕成为他开展运动人生的印记。10年前，他迷上障碍竞技，自行操练，再四处比赛摸索前路，盼为香港青少年提供机会，决定开班授徒，并于疫情期间成立总会。在学生眼中，阿洋是严师，他认为「身教」十分重要，去年受肩伤仍坚持比赛，只为成为学生的榜样，让他们学会严以律己、不易放弃的体育精神。耕耘10年，他感恩自己努力坚持，盼继续与团队和学生同行，推动障碍竞技运动发展。

香港运动员黄敏婷在世界障碍竞技锦标赛夺冠，钟衍洋作为教练功不可没。 受访者提供

钟衍洋参加「北京UIPM障碍跑世界锦标赛2025」。 受访者提供

去年，香港运动员黄敏婷在世界障碍竞技锦标赛夺冠，为香港摘下该项运动首面国际级奖牌。「世一」背后，钟衍洋作为教练，功不可没，更在台下喜极而泣，「很开心，感觉苦尽甘来。」

场上一分钟，场下十年功。阿洋指出，外国流行障碍竞技运动多年，10多年前看到相关电视节目，已被深深吸引，随后和一位健身室老板摸索训练方法，「我们一起胡乱钻墙砌架，左爬右爬。」后来，二人合作开设一个小型训练场地，成为首批在香港训练障碍竞技的运动员。他指出，障碍竞技是个人运动，一分耕耘，一分收获，纪律尤其重要；他畏高，但好胜心强，越害怕的事，越想克服，「这项运动考验我所有弱项。」

盼为青少提供机会 开班授徒

儿时的阿洋与运动绝缘。他自小患有血液病，4岁开始进出医院输血。他不时晕倒或发高烧，亦因病连带有胆石和哮喘等问题，「我无法上体育课，学校和妈妈都怕我出事。」至9岁，他切除脾脏，手术的疤痕成为他开展运动人生的印记。阿洋深明自己已错过发展运动的黄金期，但小四开始打乒乓球，至中学再涉足篮球、排球及田径，后来更跟随师兄到旧式铁馆健身，参与香港卧推举锦标赛。

自行训练逾年，阿洋开始参加障碍竞技比赛小试牛刀。疫情前，他到澳洲参赛，看到许多外国孩子在场上飞跃，相当耀眼。他指，外国选手能力高，也不畏高，更会爬上高架上观赏比赛，全因他们从小开始练习，已习惯离地做动作，甚至享受高度，令他思考在香港发展障碍竞技运动的潜力，「本地或许也有一群有潜质的小朋友，只是未有机会。」

及后他飞越全球征战，组成志同道合的团队，筹备开设训练场馆，并于2023年成立中国香港障碍竞技总会。阿洋直言，疫情期间创业的风险甚高，客人要戴口罩做运动，而家长不认识新兴运动，亦是痛点；有家长认为子女接受训练，是「受苦」大于「玩乐」，与其教学理念不相符，「教练不是保母。我是教育和训练学生，而不是提供娱乐。」他认为，教育要兼顾管教，而障碍竞技有危险性，小朋友必须认真。

去年，钟衍洋受邀到德国参加世界邀请赛。 受访者提供

学生眼中严师 「身教很重要」

在其眼中，「身教」十分重要，教练必须肩负教育责任，而非单纯靠教学来赚钱，「我叫学生做的，我也能做到。」他指，当学生渐长、能力超越他是正常事，但应能继续在其身上学到严以律己、不易放弃的体育精神。他形容，整个人生也在教学，作为学生的榜样，坚持不纹身、不染发、不喝酒，更遑论吸烟，「这是我对自己的承诺。」言行举止之外，他认真看待运动发展，比赛由事前准备和作息，到赛后检讨，也十分认真，「做好每一步。」

运动员难免伤患，阿洋去年受肩伤后坚持比赛，只为成为学生的榜样。他指，多年一直累积不同伤患，去年3月临近比赛期，他在练习时捉紧吊环后转身，却未有及时放手，导致右边二头肌近乎完全撕裂，左边的也75%撕裂，「把肩膀360度扭了一圈，我听到『啪』一声，就知道很严重。」比赛前夕，大部分瘀血还未散去，双手难以发力，他直言，当时内心不断挣扎应否继续比赛，「有其他教练劝喻我退赛，直言比赛是『玩命』。」

负伤坚持比赛 尽力无悔

但是，当时有一批新人加入训练，他决定透过比赛「身教」，「小朋友必然想看到教练的表现，如果我能力做得到，或许能在比赛中教懂他们一些东西。」他坚持上场，熬过首轮比赛后已经要敷冰治疗，「我知道自己不可能再去下一场比赛。」结果翌日上阵，阿洋在第一关出局，但他无悔，皆因团队和学生也看到他尽了全力。后来，有位学生在校内作文，选他为「我最喜欢的老师」，把他负伤上阵的经历写出来，「感染到小朋友，我就觉得值得。」

香港障碍竞技运动员称霸「中国斯巴达百米障碍精英邀请赛」，分别取得女子组冠军及男子青少年组金、银牌。 受访者提供

坚定的教学方法，为阿洋收获一个又一个学生，由疫情前只有2位稳定的学生，至现时已经有近40位学生和8位教练。其爱徒Kevin Shah，是在香港出生的美国人，自9岁开始跟练，今年已经16岁，「看着他小时候带点脾气，到现时长有胡子，还比我高。」2022年，Kevin征战澳洲勇夺冠军，阿洋直言十分开心，当场振臂高呼。现时Kevin就读高中，放学后会主动到场馆协助教班，令阿洋十分窝心，「我不止是教出一个运动员，而是教到一个懂性的人。」

钟衍洋爱徒Kevin Shah（左三），自9岁开始跟练，今年已经16岁。 受访者提供

他形容自己是「严父」，即使学生现时怕他，仍盼长大后会明白他的苦心，「他们知道一个人真心为自己好，便会尊重你、放下情感，投入在运动里。」

回顾10年耕耘，阿洋感恩自己努力坚持，盼继续与团队和学生同行，推动障碍竞技运动发展，「不放弃，你未必一定赢，但一定不会输。」

总会现时有近40位学生和8位教练。 受访者提供

获聘韩国国家队教练 大开眼界获益良多

除了香港运动员培训，钟衍洋近月成为韩国现代五项国家队教练，获益良多。

韩国运动员在刚过去的两届奥运，分别勇夺现代五项男子个人铜牌及女子个人铜牌。钟衍洋指，数个月前总会收到招募电邮，尝试应征，至年初喜获聘用，为自己带来新挑战。农历年前，阿洋到韩国参与及带领5日训练营，见识到世界级全职运动员的水平和压力，「运动员希望得到即时回馈，我的教学要更精准。」他又指，由于运动员要兼顾另外4项运动，其教学时间要拿捏准确，「对比在香港执教，准备工作完全不同，是十分宝贵的经验。」

奔波劳碌 欣赏当地团队文化

除了调整教学方法，阿洋坦言，其心理及体能也要重新适应。他分享，早前首尔气温低至摄氏负10度以下，团队为了避寒，决定前往较暖的城市训练，「我从香港飞4小时到韩国，再于机场乘5小时车到该城市，单是坐车已经腰痛！」他又说，儿时除了割除脾脏，亦因病失去胆囊，使其免疫力较差，不能吃太油腻和刺激性的食物，「在韩国水土不服。」

然而，他十分欣赏当地的团队文化。训练以外，教练团和运动员总会在午饭和晚饭时聚餐，更在训练营期间，安排观光行程，「训练很辛苦，但大伙儿一同了解当地文化，是新鲜的经验。」

「障碍跑」取代马术 跻身「现代五项」

障碍竞技运动红遍全球，而「障碍跑」（Obstacle Run）将取代马术，与剑击、射击、赛跑及游泳，在2028年洛杉矶奥运会组成全新的「现代五项」。

坊间有各式各样的障碍跑竞赛，钟衍洋指，未来2028年奥运会的规格，是在80至100米的直线赛道中，设置10至12个障碍。他形容，部分是「必有」的核心障碍，余下则由奥委会在一系列既定的障碍中挑选。至于外国电视节目中的「忍者竞赛」，比赛赛道更多元化，选手要斗智斗力，难度更高。

据他留意，坊间开始流行长距离赛，如「斯巴达障碍赛」（The Spartan Race）结合障碍和越野跑，选手可以靠跑步追回障碍赛落后的时间，另有比赛采用扣分制，提升障碍赛的分数比重，假设10个障碍设有3次「失手」机会，未能完成的选手则不获计算完赛时间。

记者：仇凯瑭