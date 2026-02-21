Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜非引用公权收回土地 宁汉豪 : 是以恩恤方式助业主处理受灾楼宇

社会
政府今日( 21日 )公布大埔宏福苑长远居住安排方案，提供多元和有弹性的方案让居民选择。其中，政府提出用现金或「楼换楼」方式收购七幢受灾楼宇所有单位的业权。发展局局长宁汉豪表示，政府提出的方案是为宏福苑大火痛失居屋单位的业主作出特别安排。虽然政府有透过引用《收回土地条例》征收私人土地的制度和经验，但有关安排是为进行发展及相关的配套而引用公权，例如推展北都新发展区或建设基础设施。宏福苑的情况明显不同，今次政府提出收购宏福苑七幢受灾楼宇的单位，目的并非为发展该土地，也并非行驶公权，而是以恩恤方式逐家逐户协助业主处理受灾楼宇并照顾其长远居住安排。

宁汉豪指今次政府提出收购宏福苑七幢受灾楼宇的单位，目的并非为发展该土地，也并非行驶公权，而是以恩恤方式逐家逐户协助业主处理受灾楼宇并照顾其长远居住安排。汪旭峰摄
宁汉豪于社交平台发文，指现时政府提出的收购价每平方呎$8,000（未补地价）和$10,500（已补地价），主要考虑到居民痛失家园，遭受很大损失，生活上亦面对很大困难，值得社会理解和支持，而宏福苑大火规模之大、影响之深是香港前所未有，相信有关收购价能够让受灾住户觅得长远居所。

宁汉豪表示，政府成立的「解说专队」会向住户详细解释方案的详情，专队包括发展局辖下部门人员，他们将解答居民疑问并协助其处理后续工作。政府会尽最大努力照顾居民的长远居住需要，希望他们尽快在新居所安顿下来。

