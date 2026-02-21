宏福苑安置｜一文睇清问卷结果、收购价、「特设销售计划」详情 越早签约越早拣楼
更新时间：18:04 2026-02-21 HKT
大埔宏福苑大火后，政府公布收购及重建方案。《星岛头条》整理大埔宏福苑收购方案的最新资料，一文展示问卷数据、最新收购价及「特设销售计划」详情。
- 逾八成业主望尽快处理 74%考虑接受收购
- 收购价呎价$8,000起 「换楼」为主流意愿
- 「特设销售计划」8.31截止 越早签约越早拣楼
- 宏志阁情况特殊 暂不纳入收购方案
- 7座大厦结构严重受损 原址将改划作社区设施
逾八成业主望尽快处理 74%考虑接受收购
已提交意见：1,975户（超过99%）
-
需从速处理：超过80%
-
「原区安置」：47%
-
照顾全体大埔宏福苑业主情况：47%
-
会「考虑接受」政府收购：74%（1,458户）
-
「未有任何决定」：14%
-
「不会接受」：12%
考虑收购业主：1,458户
-
接受现金或「换楼」方式：41%
-
只接受「换楼」：39%
-
只接受现金：20%
-
需要政府提供资助出售房屋：81%
收购价呎价$8,000起 「换楼」为主流意愿
最新收购价：
- 未补地价单位：每平方呎 $8,000
- 已补地价单位：每平方呎 $10,500
总预算：
- 预计收购全部1,736个单位需约68亿元
资金来源：
- 目前援助基金约有28亿元
「特设销售计划」8.31截止 越早签约越早拣楼
「特设销售计划」安排
- 申请日期： 8月31日截止。
优先拣楼：
- 第一批次：于6月30日或之前签订临时买卖合约的业主，可获优先拣楼资格。
- 第二批次：于7月1日至8月31日期间签约的业主，在第一批次完成选购后方可拣楼。
转售限制：
- 政府将解除单位的禁售期限制，但业主日后若要在公开市场转售，必须补足地价。
宏志阁情况特殊 暂不纳入收购方案
宏志阁目前状况：
- 由于楼宇仍适宜居住，且须尊重私有产权，暂不纳入收购方案
- 若宏志阁业主能达成过半数共识，政府乐意探讨将其纳入收购的可能性，预计需额外约9亿多元
7座大厦结构严重受损 原址将改划作社区设施
7座受灾楼宇目前状况：
- 经专家评估，确认结构遭受严重及长远破坏，维修成本极高
- 最终方案：将会拆卸
- 原址用途：不会用作住宅发展，将改划为公园、社区设施，由于收购期逾5年，届时才会再咨询具体用途
