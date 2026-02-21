渔护署巡视西贡营地 衞生及秩序未见严重问题 共检控20宗违规个案
更新时间：13:19 2026-02-21 HKT
发布时间：13:19 2026-02-21 HKT
渔护署今日(21日)表示，西贡东郊野公园内的咸田湾、西湾及浪茄湾等热门营地使用情况大致正常，惟截致今日相关地点共录得20宗乱抛垃圾及非法生火等违法个案。
营地秩序大致良好 衞生情况未见恶化
渔护署人员于2月21日早上视察西贡东郊野公园，指出咸田湾、西湾与浪茄湾营地的露营帐篷数量虽然较多，但整体使用情况、衞生及秩序均未出现严重问题。
自2月14日起黄金周假期期间，署方已加派人员巡逻，并在上述营地加强清洁、收集垃圾及宣传教育，并设有指示提醒营友露营礼仪及守则，食环署亦已安排厕所事务员于咸田湾公厕值勤。
渔护署加强执法 票控20宗个案
渔护署同时加强打击违法行为。截至21日上午11时，署方在麦理浩径第一、二段及咸田湾、西湾、浪茄湾等指定露营地点，共录得20宗执法个案，主要涉及乱抛垃圾和非法生火。
