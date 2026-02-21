Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渔护署巡视西贡营地 衞生及秩序未见严重问题 共检控20宗违规个案

社会
更新时间：13:19 2026-02-21 HKT
发布时间：13:19 2026-02-21 HKT

渔护署今日(21日)表示，西贡东郊野公园内的咸田湾、西湾及浪茄湾等热门营地使用情况大致正常，惟截致今日相关地点共录得20宗乱抛垃圾及非法生火等违法个案。

营地秩序大致良好 衞生情况未见恶化

渔护署人员于2月21日早上视察西贡东郊野公园，指出咸田湾、西湾与浪茄湾营地的露营帐篷数量虽然较多，但整体使用情况、衞生及秩序均未出现严重问题。

自2月14日起黄金周假期期间，署方已加派人员巡逻，并在上述营地加强清洁、收集垃圾及宣传教育，并设有指示提醒营友露营礼仪及守则，食环署亦已安排厕所事务员于咸田湾公厕值勤。

渔护署加强执法 票控20宗个案

渔护署同时加强打击违法行为。截至21日上午11时，署方在麦理浩径第一、二段及咸田湾、西湾、浪茄湾等指定露营地点，共录得20宗执法个案，主要涉及乱抛垃圾和非法生火。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
21小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
3小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
3小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
4小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
18小时前
33岁女子被遗弃-17度极寒山峰冻死 落山求救男友被判过失杀人罪成
即时国际
7小时前
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
商业创科
7小时前