财政预算案2026｜税务学会倡政府研扩阔税基 全面检讨现行税制

新一份《财政预算案》快将出炉，香港税务学会再次建议政府，应着重于研究扩阔税基及对香港现行税制进行全面检讨。

税基狭窄令政府收入易受外围因素影响

学会表示，狭窄的税基长期以来都是香港现行税制的一个显著特征，由于税基狭窄和政府收入受无法控制的外围经济波动所影响，政府收入并不稳定，而随人口老化，市民对公共房屋、教育、医疗和社会福利等各方面的需求不断增长，使政府收入不稳定的问题更令人关注。

审慎研究直接及间接税 进行公众咨询

学会建议全面检视香港现行税制及政府税收结构，并从长远财政可持续性的角度出发，审慎考虑平衡不同税收来源，包括直接税及间接税；并进行全面研究及公众咨询，以探讨扩阔香港税基的可行方案，当中包括但不限于研究在香港引入间接税的可能。

政府可考虑研究征收消费税及增值税可行性

学会税务政策委员会主席曾咏雅表示，间接税有很多种，全球多地较普遍是征收消费税及增值税，建议政府应考虑将此两个税项为研究方向。她续称，纵然政府认为目前不是开征新税项的时间，亦应做好研究及准备功夫，很多国家或地区在征收此类新税项时，均会有些寛减，认为很多方向可以调节。

现行税制未考虑新型经济 检讨现行税制属好时机

学会会长石咏文表示，明白市民对审视税制或具有消极性动机，但现行税制未包括一些新型经济，如数码化商业活动等，故在扩阔税基同时，都要检讨现行税制是否行之有效，因此学会认为这是积极性的行为。学会理事会成员黄干淘补充，开征新税多数在经济好的时候展开，但事前政府要做很多研究及配套，现在是好时机去开始。

印花税整体架构作更多优化 有助促进产业发展

至于被问及今年股票印花税收入或创纪录，是否结构性收入时，石咏文表示，股票印花税是以交易为基础的税收，故交易流量多时，税收自然会增加，学会希望就印花税的整体架构做更多优化，目的是可有助促进产业发展，若整体税收环境理想、具吸引力，自然会有更多交易在香港进行，届时就不用再讨论这属结构性或过渡性收入。

学会倡优化免税额、印花税及医疗相关开支薪俸税扣除

另外，学会亦建议，提高基本及已婚人士免税额约10%；有条件豁免650万元或以下楼价的首次置业印花税；提高居所贷款利息及住宅租金的扣除上限；优化医疗相关开支薪俸税扣除；允许分摊供养父母/祖父母/外祖父母免税额和长者住宿照顾开支扣税额；放宽有关供养父母/祖父母/外祖父母免税额「通常居住于香港」的要求等。

记者、摄影：郭咏欣

