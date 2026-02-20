六合彩新春金多宝︱2亿头奖明晚搅珠  中环投注站逾300人排队 上班族：最开心系开彩前发梦中奖

六合彩新春金多宝将于明晚（21日）搅珠，估计头奖一注独中彩金高达2亿港元，吸引近300人趁新春佳节到投注站一试手气。《星岛头条》记者今日（20日）到中环士丹利街投注站，营业时间甫开始，人龙由士丹利街拐弯至德己立街，一度延伸至威灵顿街；亦有职员拿着「龙尾」的手牌维持秩序，期间不断有市民加入队尾排队。

加码投注冀中奖后买车买楼

专程从粉岭跨区投注的退休市民刘先生表示，并非首次到该投注站，对其「最旺」名声早有耳闻，「呢间开过头奖，好旺，所以嚟试下」，希望新一年「有个好彩头」。他称，早前已经用了约300元投注，今日到场再加码投注「放多啲，放多一百几十元」，中奖后希望可以买车、买楼。

问及有否投注策略，刘先生笑言，自己全「靠撞彩、求其撞」，无特别的心水号码，并不渴求自己独中头奖，反而希望与其他人一起中「发财钱」，「大家分啲，唔使一注中（头奖），多几个人中，五、六注一齐中。」

上班族享受发白日梦中奖过程

于午饭时间到场投注的上班族甘先生表示，平时甚少买六合彩，由于今次奖金额较大，故趁新年「过嚟凑热闹」，计划买100、200元碰碰运气。虽然预计排队要排上20分钟，但觉得仍然值得。他笑言，最重要并非中奖，而是开彩前想像自己中奖的心情，「其实最开心系夜晚开彩之前，日头可以发白日梦，谂下如果中咗会做啲咩，好多无谓嘢可以谂。」尽管未能中奖，「第二朝照样返工」，仍会觉得整个过程很开心。

甘先生表示，若中头奖，会先为家人打算，如置业、买车或去旅行，「香港人冇乜好大梦想，通常都系呢啲。（会否同其他人讲中奖？）应该不会，通常都唔会同人哋讲，低调啲好。」

刘先生今日到场再加码投注，中奖后希望可以买车、买楼。

甘先生笑言，最重要并非中奖，而是开彩前想像自己中奖的心情，享受发白日梦中奖的过程。

陈先生表示，刚好路过投注站，花费75元购买「电脑飞」。

谭先生提早1小时到场排队。

路过买张电脑飞「博个好运」

有刚好经过中环的市民陈先生表示，花费75元购买「电脑飞」，「中唔中都好，当博个好运」，由于现场太多人排队，故选择了买现金券在自助投注机投注。他透露，过往亦曾有中奖经验，最高曾中过两次三奖，其中一次中奖则是在英国，「所以买六合彩都系随缘，冇特登拣边度。」若中头奖，他称，最重要做善事，帮助有需要的人，当是「买个好彩」，亦会与亲戚、家人分享喜悦，「冇谂咁多啦，随缘。」

有提早1小时到场排队的谭先生，购买了两张分别70元、7个字「电脑飞」和3张20元「自选飞」，他称，平时会在马会手机程式购买六合彩，今日专程过来亲身投注，「呢间（投注站）好运呀，亦都帮屋企人买，中咩都好。」

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩

相关新闻：六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码



