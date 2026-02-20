天文台：广东阳江录4.0级地震 接获100市民报告有感地震 震动维持数秒
发布时间：14:39 2026-02-20 HKT
据香港天文台的初步分析，2026年2月20日(星期五)下午2时28分广东阳江发生一次 4.0级地震，震中位于北纬21.75度，东经111.77度附近，即阳江之西南约22公里(即距离香港之西南偏西约260公里)，震源深度约11公里。
香港天文台接获超过一百名市民报告，表示感到这次地震，震动维持数秒。初步分析显示本港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第III (三)度，即室内有感。类似小型货车驶过的振动。
