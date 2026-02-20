农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成

每逢农历新年，不少商舖、食肆关门休息，但仍有餐饮业在新年期间照常开工，部分在新春期间收取「加一」或「加二」新年附加费。「加二」新年附加费通常在初一至初三收取，不过有网民今早（20日）在旺角一间连锁茶餐厅吃早餐时，惊觉收取加二的「新春服务费」，「今日（初四）都仲收加二，饮食业就系咁黑暗」。

光顾茶餐厅食40元早餐 收8元「新春服务费」

有网民在Facebook「香港茶餐厅及美食关注组」上发文，指今早在一间连锁茶餐厅进食早餐，骇然发现单据上出现一项「新春服务费手写单」8元的收费，单据底部亦有标示，「新年期间，全单设有加二(收费)」。该网民声言以后不会「帮衬」，又指难怪香港人喜欢北上消费。

网民反应两极：初四收「加二」过分VS 「返大陆搭车都唔止8蚊」

对于茶餐厅在初四仍然收「加二」服务费，网民反应两极，有网民留言问茶餐厅是否在门口张贴告示，说明「加二」期限。楼主回复指，门口未有告示，加上这间茶餐厅是平常经常光顾，「谂住加一都算，加二就抢」；有网民也留言指有云吞面店由年廿九至年初四，「食任何嘢都要俾多5蚊㗎！」也有网民指，西环一间牛腩牛肉专门店服务费是「加四」，且收到年初五；也有网民认为「初一至初三加我接受，初四都加就过份」。

有网民认为，过年食肆多收附加费无可厚非，「你哋可以唔出去食自己煮」；亦有网民批评楼主「新正头成舖伙记返齐工，你就享受新春假日抖足几日只系比多8蚊，你返大陆搭车都唔止8蚊啦！」

梁进：近年「加二」现象已大为减少

自由党饮食界立法会议员梁进表示，以往农历新年期间，收取「加二」服务费做法十分普遍，因过往劳工市场紧张，食肆需支付额外薪金吸引员工在假日上班。但观察到近年「加二」现象已大为减少，即使茶餐厅或酒楼，亦甚少再有相关安排。他认为，反映本港经济环境转变，市民消费力减弱。但相关情况仍可能在部份地区出现，如在食肆选择较少的工业区，个别餐厅或会因应其经营特性而收取附加费。

被问及个别食肆收取「加二」服务费会否影响市民对整体餐饮业的观感，梁进表示，食肆会因应当前经济环境作出调整，无论是选择加价，或提供优惠，均属不同餐厅根据自身经营状况而采取的策略。他认为业界若要长远发展并持续经营，最终仍需思考如何增加自身竞争力，又指不同餐厅情况不尽相同，「而家可能一间（餐厅）排到成行成市，排紧三、四十人，另一间完全无生意」，食肆需认真考虑如何经营。

黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，部份餐厅在新春期间收「加二」附加费，但所占比例不算高，大多是传统中式酒楼。他说加价主因是新年期间成本增加，员工在假期上班的特别津贴，临时工时薪亦比平时高三成，食材也较平日贵，还有其他成本支出。

黄家和指，现时大部分餐厅因怕赶客而没有加价，反而推出优惠吸客；农历年期间很多香港市民离港外游，食肆为抢生意，大部份都没有加价。