每日杂志｜缺乏教学实例参考 校园AI应用百花齐放 衍生资讯失准等隐忧 业界盼进一步加强培训

教育局近年积极推动数字教育，计划年内公布《中小学数字教育蓝图》。随着人工智能（AI）迅速发展，学界普遍认为有助提升教学效能及推动个性化学习，惟前线应用仍处摸索阶段。业界形容，目前校园的AI应用呈「百花齐放」之势，各校因应自身情况发展出不同教育方案；惟使用AI教学的同时，亦衍生资讯失准、学生过度依赖，削弱高阶思维能力等隐忧。业界期望，政府未来能进一步加强教师培训、建立教学框架，及提供统一的平台与资源。

根据团结香港基金上月发表的《人工智能在中小学教育的应用与发展》研究报告，在逾1200名受访师生中，超过9成已在教学或学习过程中使用AI工具，显示相关技术已融入校园。基金副研究总监郭凯杰指出，教师多利用AI生成教案、练习题及整理评估数据，节省行政与备课时间，将更多精力投放于课堂互动；学生则用于归纳重点或生成练习题，以提升学习效率。

多数教师仅利用AI处理行政工作

有前线教师表示会主动探索AI应用。圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学科学科主任陈锦锋分享，在初中课堂会利用AI生成图片提升趣味，高中则为选择题生成详尽解析，除解释正确答案外，亦逐一说明错误选项的谬误，协助学生厘清概念；相关数位资源可长期保存，方便学生随时重温。

相对于部分教师发掘AI在教学上的不同应用，目前多数教师仍主要使用AI处理行政工作。香港教育工作者工会创会主席黄建豪形容，业界应用呈「百花齐放」，各校按学生背景发展不同方案。他指，不少教师用于处理电邮、整理会议纪录，甚至协助撰写学校社交平台的内容，以减轻文书负担。他坦言，AI在教学上的应用仍属探索阶段，由于缺乏融入不同学科的实例参考，尚未大规模进入常规教学。

香港教育工作者联会副会长、立法会议员邓飞亦认为，目前AI在教育领域尚未发挥「最大威力」。他指出，AI最具潜力之处在于透过大数据进行学情分析与因材施教，例如分析学生习作与考试数据，辨识其在不同知识点的掌握程度，从而为学生设计个人化的学习路径，惟市面上仍少见能真正落实相关功能的成熟案例。

本港日前发生小六学生在中文科说话评估考试中，怀疑利用AI生成演讲稿作弊，引起外界关注。团结香港基金的报告亦发现，有23%学生表示若无AI协助将难以完成功课。郭凯杰提醒，学生若为节省时间而将思考过程「外判」予AI，恐形成「认知债务」（cognitive debt），长远削弱批判思考与分析能力。

部分学生直接抄答案难掌握知识

面对AI冲击，身兼校长的黄建豪强调，教育重点应由只追求答案，转为培养学生的提问、验证与反思能力。他举例指，其校在初中设有AI应用课程，每个课程均有约五分一篇幅讲解AI使用指引与伦理，包括学术诚信与版权概念，并透过案例讨论AI生成内容的可信度与偏误，让学生理解科技背后的价值选择与社会影响。

陈锦锋亦观察到，部分学生做功课时会直接抄录AI生成答案，误以为抄写等同掌握知识，「AI或只是随便生成一些答案敷衍，若当作金科玉律，就出现很大的问题。」他说，目前主流AI模型并非针对香港中学文凭试（DSE）课程训练，处理深奥或本地课程题目时，准确率仅约6成，教师必须逐一核实内容。

技术限制与资源不均亦是数字教育面临的挑战。邓飞指出，不少海外AI模型主要以英文训练，故在中文及人文科出错率偏高；同时，部分模型在港使用受限，师生需透过虚拟私人网路（VPN）连线，增加门槛。

他续指，部分AI功能或需付费订阅，免费额度有限，学校财政未必能全面负担。他亦关注经济条件较佳家庭可为子女安装多个大型语言模型辅助学习，基层家庭或因成本限制难以跟上，或出现学习资源差距。

郭凯杰补充，AI教育高度依赖校长与教师积极性，资源充裕学校可与科技公司合作开发校本系统，资源较少的学校可能仅能依赖官方安排，长远或影响学生。他建议参考「拔尖保底」模式，容许先行学校分享经验，同时由官方提供统一平台支援，保障学生的同时，实现教学资源共享。

教育局推拨款计划赋能AI教育

教育局去年底推出「『智』启学教」拨款计划，成功申请的学校可获一笔过50万元资助；截至本月中，已获逾9成半公帑资助学校申请。局方表示将尽快发放拨款，以便学校于本学年开展AI赋能教育，并鼓励学校自主选用合适资源，强调不设创科产品的统一供应商名单。

教育局另回复指，已于2024/25学年举办约430项数字教育相关培训，参与教师约3万人次。本学年将推出新一系列AI专业培训课程，包括介绍基础概念及教学应用的「AI素养」、聚焦以AI提升各科教学效能的「AI+科目」，以及分享学校领导及教师于整体规划与应用AI经验的「AI领导」。

尽管有政策支援，黄建豪坦言，目前仅约3至4成教师能熟练应用基础AI工具，能高阶创作者仅为少数，校方需透过同侪观课与工作坊带动同事。他透露，该校计划利用拨款研发校本生成式AI系统，针对现有课程提供精准回馈，并让学生参与建立过程，但坦言50万元难以覆盖长远研发成本，需额外资源支持。

教育局早前表示，将于今年内发表《中小学数字教育发展蓝图》及草拟《人工智能素养学习架构》。邓飞建议，可考虑将数字教育纳入教师150小时持续专业发展核心内容，并促请教育局牵头设立属于香港的智慧教育平台，以本地课程与文凭试数据训练模型，降低错误率及数据风险。黄建豪则建议当局为不同学习阶段制订AI素养学习架构，明确AI在学习中的辅助角色，并提供跨科整合案例供前线教师参考。

教育局表示，已与香港教育城协作，为师生提供学习AI与运算思维的网上平台及专家讲座资源；教城亦正与教育科技企业、专业团体及专上学界联系，探讨开发安全、可靠，并配合本地课程的AI教学平台。当局会与相关机构保持沟通，持续优化现有平台功能，深化AI应用。

内地列明不同学段应用指引 降低风险保障教学质量

人工智能（AI）在教育领域的应用日益普及，各地政府相继推出指引与配套措施，以降低风险并保障教学质量。

国家教育部发布的《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》对师生使用AI订立明确规范。指南指出，教师可利用AI生成教案、赋能课堂互动及学情分析，但不得直接以AI回答学生问题，亦应避免直接以AI生成内容评价学生；同时严禁将个人信息、试题等敏感信息输入AI工具。

在学生层面，指南列明不同学段的应用场景，例如小学阶段禁止学生独自使用开放式生成功能，仅限教师用作辅助教学；初中可适度探索生成内容的逻辑性分析；高中则可结合技术原理开展探究性学习。指南强调，学生不得在作业中复制AI生成内容，考试与测验期间更严禁利用生成式AI作弊等。

英国主动支持学校AI工具开发

英国教育部则发布生成式AI产品安全指引，针对开发商与供应商提出最低安全要求，包括采用技术措施过滤有害内容、防止系统遭未授权修改等，确保产品可在校园安全使用。当地同时成立「教育科技实证委员会」，由专家评估产品的教学成效，协助学校作出采购决策。

此外，当地政府主动支持开发供学校使用的AI工具，并建立官方认可的内容库供AI模型训练，涵盖本地课程教材、政策指引及匿名化的学生作业资料。据估算，该内容库可将AI生成内容的准确度由67%提升至92%。

新加坡教育部同样重视使用教育科技，颁布《教育用AI道德框架》，确立公平、问责、透明及安全等核心原则，并发布校园应用生成式AI的指引。当地政府亦强化其国家线上学习平台「学生学习平台」，引入新型AI驱动工具供公营学校师生免费使用，确保符合课程标准及保障资料隐私等。

记者：潘明卉