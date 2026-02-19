农历新年｜假期结束 外游市民陆续返港 港爸带女儿游韩：香港较闷

今日(19日)是大年初三，农历新年红假也来到最后一天。有从韩国回来的市民表示，当地气氛热闹，更笑言到处可见港人踪影。亦有到福建探亲的市民指，可以趁机会放烟花，感受与香港不同的过年气氛。

游台湾港人6日5夜花费2万元

下午在机场抵港大堂，陆续有出游市民回港。洪太表示，一家三口到台湾自由行，待了6日5夜，花费近2万元港币，「我们包车出去，那笔费用高。但机票及住宿费较复活节便宜。」她又说，年初一至三期间，台湾很多小店休息，故集中游览101大楼、公园等景点，「年初一时，在酒店看到当地人放烟花，感觉都几开心。」

市民游韩：当地全部都是香港人

朱先生一家三口报团到韩国7日，花费约2万元港币，他笑言当地「全部都是香港人」，过年气氛热闹，「香港比较闷，今次带6岁女儿去乐天世界玩。」

跟团到重庆感热闹：人山人海 当见识一下

唐先生表示，与太太报团到重庆6日，共消费约2万元港币，「费用较其他季节贵，但都舍得。」他指，内地每逢过时过节，到处都非常热闹，认为今次是特别的体验，「人山人海，当见识一下。」

巿民 一边回乡探亲 一边体验美食

亦有市民把握新年假期回乡探亲。陈先生与太太到福建3天，他称希望节省年假，留待日后出国旅游，今次既探亲，亦体验了拌面、馄吞等当地特色美食。被问到新年气氛，他称当地较「阔落」，可以放烟花，也有很多人逛街，「（有否体验放烟花？）我们有，不过不是很大的烟花。」

记者 萧博禧

摄影 吴艳玲