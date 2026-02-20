Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱保险业联会：20亿火险赔偿非「每户派100万」 业权售予政府或更简单直接

社会
更新时间：07:05 2026-02-20 HKT
发布时间：07:05 2026-02-20 HKT

政府短期内公布宏福苑长远安置方案，有业主关注「楼宇结构保险」（俗称火险）赔偿问题，坊间有传保险上限达20亿元，可令每户获赔100万元。不过，保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问时澄清，火险旨在「还原」楼宇结构，而非直接派发现金赔偿，否定「每户获赔100万」的说法；如业主最后决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，业主则获得出售业权的现金。

火险旨在「还原」楼宇 20亿元赔偿非均分

刘佩玲解释，火险即「楼宇结构险」，其核心作用是为受损楼宇提供修复资金，目标是将单位还原至灾害发生前的状况，主要涵盖天花、地板、四面墙及窗框等基本结构。她举例，如居屋现时4000元一尺，则会赔偿相应费用，而非向业主直接平均分发。

刘佩玲：若政府收购业权 保险索偿权转移给政府

刘佩玲又指，所谓20亿元赔偿额只是一个上限，实际金额需根据专业估算的「重建费用」而定，费用不仅包括个别单位，也涵盖大厦大堂、升降机等公共空间的修复，因此并非如坊间所言「每户获赔100万」。她强调，程序上首要估算大厦安全性及是否可维修，业主亦需就长远安置方案达成共识。

她续指，保险公司将会配合业主的最终集体决定，提供相应的赔偿方案。宏福苑业主主要有三个可行方向，包括维修、重建或售予政府，若业主最后决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府；届时，赔偿将由政府接收，而业主则获得出售业权的现金。

至于如业主决定自行处理会面对哪些困难，刘佩玲指，业主将要面对成立法团、聘请专业人士评估、商讨重建方案等漫长而复杂的过程；相较之下，如选择把业权售予政府，对居民而言或许是较简单直接的做法，因毋须高度参与商讨重建方案，亦无须担心后续赔偿，因保险索偿权已转移给政府，惟需要居民自行考虑。

梁文广：政府接手可处理后续保险索偿程序

身兼房委会委员的立法会议员梁文广表示，屋苑保险是基于维修工程而由法团统一购买，并非由个别业主直接投保，因此理赔程序并非将赔偿额向每户平均分配。而今次火灾导致宏福苑部分单位接近「全毁」（Total Loss），情况与一般单位渗水申索等个别损毁不同。他指，若要求每位业主自行搜证、再经法团及管理公司向保险公司索偿，过程将极为漫长及困难。

至于由政府统一收购业权，梁文广认为，能为业主提供最大便利，业主在出售业权后，可即时获得一笔包含保险赔偿的款项，用作未来安置。他相信宏福苑业主亦不希望日后仍需经历以年计的索偿程序，耗费心神，「未必适合面对咁长远的负担」；如由政府接手处理后续向保险公司索偿的程序，业主可以安心处理未来安置，「无咁多手尾跟，是比较合适的选择。」

记者：李健威

