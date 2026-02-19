农历新年｜初三贺岁马开幕 陈茂波罗淑佩为醒狮点睛 市民入场感受气氛、行大运

今日（19日）是大年初三「赤口」，传统上不拜年，沙田马场下午举行11场新春「贺岁马」。《星岛头条》记者早上到场视察，见马场内气氛热烈，人山人海。财政司司长陈茂波和文化体育及旅游局局长罗淑佩出席开幕典礼，同场亦有歌星陈慧琳及组合农夫献唱，以及玄学顾问麦玲玲分享开运贴士。

陈茂波罗淑佩为醒狮点睛

赛事开始前举行开幕典礼，陈茂波和罗淑佩担任主礼嘉宾，并偕同马会主席廖长江及马会行政总裁应家柏等，为醒狮进行点睛仪式。马会邀请歌星陈慧琳献唱出多首贺年歌曲，并献唱《大日子》等经典歌曲；随后组合农夫亦与堪舆学家麦玲玲合唱《风生水起》，麦玲玲更向马迷分享马年旺财秘诀。

现场亦有贺年舞狮汇演，骑师们拿着挥春出场，并以广东话向马迷拜年，众多马迷聚集在看台边观看开幕仪式。

市民入场凑热闹感受气氛：行大运

不少入场马迷和市民大赞现场氛围很好，期望马年身体健康、马运亨通。市民李先生与妻子今早11时到达马场，指现场人流众多，「无谂过马场能承载到咁多人」。他指，两夫妇以往都没有来过马场，今年适逢马年特意前来体验一番，并准备了1000至2000元左右用作投注，「因为同屋企人一起来，他们会教我怎样去买马，哪些马中彩的机会高些，希望能中到。」

钟女士平日间中来到马场看赛马，但今年是第一次，在初三当日入场观「贺岁马」，「现场很热闹！希望可以马上发财！」她称，甫开场便马上在马会户口入了几百元，「几百蚊系最起码！」她又指，观赛马后打算前往车公庙求签、转风车，然后再去逛街、购物，行程相当紧凑。

石先生中午带坐轮椅的母亲，来到马场观马，他指，他们刚逛完车公庙、转过风车后来到沙田马场，自己及家人虽然不是马迷，但每年初三都会入马场，感受贺年气氛，「年年都很热闹，很旺。都系到场行下大运，感受下气氛」。他指，今年人流貌似多过上年，不过自己就无特别准备多少钱投注，单纯看心水，亦打算逗留看一两场后，便带母亲外出吃饭，共敍天伦。

记者：赵克平

摄影：汪旭峰