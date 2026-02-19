每日杂志‧人物志｜手执画笔创缤纷宇宙 自闭儿画出童话世界茁壮成长

自闭症儿童的世界远超他人想像。谭皓之（Justin）自3岁确诊自闭症，不擅言辞，心思却相当缜密。在父母呵护下，他手执画笔，从学画圆圈训练小肌肉，到创作出逾千个卡通角色，在脑海构建出独特缤纷的世界。15岁时，其母亲患癌离世，Justin深受打击，随后靠画画克服丧亲之痛，把母亲转化为故事角色，使爱永恒留存，长大后更成功修毕绘画相关的学士课程，出版童书。其父亲坦言，曾渴望一直为儿子护航，但深明他终须独立成长，故从不对外隐瞒，盼世界对自闭儿多关顾、多包容，让他们茁壮成长。

谭皓之看到印刷成品十分兴奋，积极向读者介绍故事和签名。 受访者提供

故事男主角「热狗·哈金斯」克服对怪物的恐惧。 受访者提供

故事男主角「热狗·哈金斯」（Hotdog Hutchins）十分聪明，却被同学排挤和取笑。一日，他在山洞遇上友善的怪物「哈吉裤先生」（Mr. Huggypants），克服对怪物的恐惧；二人成为朋友，更携手在舞会勇救女主角，扭转众人对他们的误解，教导孩子不要以貌取人。

由学画圆圈训练肌肉开始创作

这些年来，Justin创作逾千角色，家中堆满过百本画簿。他按绘画时序翻开画册，与记者分享其创作历程，由最初只用铅笔绘出简单线条，到徒手绘出接近完美的圆圈，可见他童年时下的「苦功」。后来慢慢加上颜色和阴影，图案越趋变化多元，角色活泼可爱。Justin记忆力强，每揭一页画簿也能读出该角色的名字和故事。

谭皓之自3岁被诊断患有自闭症。 受访者提供

以角色Hotdog Hutchins为例，配色是他最爱的橙色和紫色，但双脚却不相称。Justin解释，Hotdog曾为拯救朋友脱离险境，而被大蛇咬伤，「左脚是健康的，右脚是机械脚。」随后，Justin马上在逾千个档案中，找出Hotdog受伤前的图画再作说明，令众人大为惊讶。

「他有自己的宇宙。」Justin的父亲指，最初只知道儿子有绘画天份、视觉记忆力较好，但一直难以理解其创作思维，直至有次整理及收起较旧的画册后，儿子突然翻箱倒柜，只为因应故事发展，翻出数月前的作品微调，才明了儿子的绘画世界，比他想像中更辽阔。于是，他请绘画老师教Justin学习用色和构图，并改用平板电脑和软件绘画，透过电脑整理其脑海中独特的「宇宙观」，也让他更了解儿子的内心世界，「明白他如何面对困难。」

谭皓之创作逾千角色，家中堆满过百本画簿。

把亡母转化故事角色克服伤痛

Justin自3岁被诊断患有自闭症，说话少，肢体动作不太灵活。其父亲忆述，当年因工作移居印尼，而太太是福建人，故一直以为Justin在语言复杂的环境下成长，才导致说话发展迟缓，惟幼稚园老师认为儿子与同龄小孩「不一样」，吁他带儿子做检查，随即确诊。尽管太太后来辞去工作，全职照顾Justin，他坦言，初为父母，加上对自闭症毫无了解，错过让Justin得到最佳治疗的黄金期，「如果再早发现，后续发展或不同。」

他从不掩饰儿子的病情，「我要告诉更多人，才可以接收到更多有效的资讯。」Justin5岁时，他决定举家迁回香港，渴望儿子得到更好的治疗和学习资源，无奈20年前的香港社会，对特殊教育需要（SEN）儿童尚未有太大关注。为了训练小肌肉发展，Justin儿时一边习字，一边学画圆圈，渐渐为画画打好根基，加上他从小到大也爱看卡通，绘画卡通逐步成为他日常不可或缺的一环，「每天也画几个小时。」父母四寻愿意接纳SEN学生的画画老师，希望为他提供最好的学习机会。

在父母呵护下，Justin手执画笔，绘出属于自己的成长路。惟10年前，Justin的母亲患癌离世，令他深受打击。为了使母亲的爱永恒留存，Justin把母亲转化为故事角色，慢慢走出丧亲之痛。

谭皓之的母亲在10年前因癌症去世，使他大受打击。 受访者提供

父亲坦诚病况学习「放手」

「母亲的离开，其实创造了另一个机会给他。」Justin的父亲指，以前太太提供全天候照顾，除了一日3餐，更会接送Justin上学，但太太离开后，他顿时反思，深明儿子终须独立成长，「如果我明天突然离世，谁会照顾他呢？」结果，他慢慢「放手」，加上继母扶持下，Justin学会煮食，炒菜、煎牛扒、煮意粉也没有难度，更会自己去行山。在学业上，Justin先后入读职业训练局青年学院及香港高等教育科技学院（THEi），更修毕绘画相关的学士课程。

「Justin是一位幸运的小孩。」其父亲感慨，儿子在成长路上遇见不同有心人，除了学校和绘画老师用心教导，更发掘出适合Justin探索社会的方法——以画画记录生活。他笑言，Justin儿时常嚷着要成为科学家，发明时光机，当自己不被理解、被外界误会和责骂时，便可以回到过去改正自己，但现实不能重来，近年Justin越见成长，即使在学业或社交上碰壁，也不会轻言放弃，「接纳自己会做得不好，有机会犯错，也包容世界对他有不理解的地方。」

Justin希望，透过自己的故事，让更多人认识自闭症。其父亲亦言，作为家长要和子女同行，正视孩子有特别需要，不应觉得羞耻，盼望世界对自闭儿多包容，让他们有机会接触社会，茁壮成长。

绘画老师见证Justin成长 盼鼓励SEN家长

绘画老师潘施颖形容，Justin习画两年间的变化很大，出版图书是对其努力的肯定。她期望，Justin的经历能鼓励其他SEN儿童的家长，支持子女追梦。

从简单几何图形，到创作出不同角色，潘施颖见证Justin成长，十分欣慰。她忆述，最初接触Justin，对方仍不懂运用复杂的图案绘画，而且沉醉在自己的世界当中，不常聆听别人的意见。后来，Justin常分享自己的经历和故事，学习用更多颜色表达内心，亦尝试采纳其建议为角色加上阴影，以呈现更立体的效果，「他会思考在不同情景运用不同颜色，令我很惊喜。」她续说，Justin的绘画风格变得更多样化，也会主动上网搜寻参考素材，把新元素加入作品中，「他想努力做好自己，一步步成长。」

作为老师，潘施颖认为，出版书籍对Justin的意义重大，「证明他一直创作是有意义的，对他而言是一份肯定。」她深明，Justin出书并不容易，除了他不断耕耘，背后有赖家庭的全力支持。她寄语其他SEN家长，若然子女有明确的梦想和目标，不妨从旁扶持，让孩子梦想成真，「实现梦想的道路不易走，家人的鼓励是很大的动力。」

故事中「怪物」因外表遭排斥 社企负责人被触动支持出版

近日，Justin获社企支持出版儿童绘本，并到一所学校开放日摆卖，他坦言渴望继续出书，让其作品及故事得到关注。该社企负责人亦分享，初次阅读故事已十分感触，希望SEN孩子也能发挥所长，为社会带来正面的影响。

出书的契机源自Justin一份学校功课，Justin分享，当时精选出3个原创故事，印刷成书，渴望得到读者的阅后感，便挨家挨户邀请邻居成为读者，却被投诉。然而，3本童书没有因此而被遗忘，反而被其继母的朋友——社企「404 Not Found Limited」的负责人Rosalind看见。Rosalind指，其儿子去年也被诊断有轻度过动症（ADHD）和阅读困难，看到故事中的怪物因外表而被误会和排斥，犹如看到儿子在日常生活中被误解的身影，故决定以社企名义为Justin出书。

她形容，故事中的怪物与多神经多样性（Neurodivergent）孩子的处境非常相似。怪物躲在角落保护朋友，但其他人只看到其外表、刻板地作判断，让她瞬间连结到其儿子的处境，「他很善良，也很努力，却曾因为行为与别不同，被大人贴上『坏孩子』的标签，作为妈妈非常心痛。」她直言，每一只被误解的「怪物」，也有一颗善良而敏感的心，只要有合适的支援，SEN孩子也可以发挥所长，为社会带来正面的影响。

谭皓之到学校开放日摆摊售卖儿童绘本。 受访者提供

早前，Justin到一所学校开放日摆卖，与读者积极交流。Rosalind亦说，当日不乏家长和学生主动前来分享读后感，令Justin相信自己的经历和创作可以帮助别人，「知道有人喜欢自己的作品，对Justin是莫大的鼓励。」

记者：仇凯瑭