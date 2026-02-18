开年饭︱肉档叹生意较去年减半：未见过街市咁静 有打工仔失业半年仍花$2000买餸

吃开年饭是年初二传统习俗，今日（18日）下午在铜锣湾鹅颈桥街市，有市民前往选购「开年餸」。有开门营业的海鲜档做到「冇停手」，但亦有档口叹生意较去年大跌一半。鹅颈桥街市一带下午人流不多，并非全部档口都有营业。其中一间海鲜档售卖长脚蟹、龙虾、鲍鱼等贵价海鲜，聚集不少市民选购，店员称生意繁忙，著记者较晚才做访问。不过，附近肉档及菜档人流一般，肉档店员陈女士表示，今年没有加价，惟街市人流少，生意较去年同日跌一半，「这么多年来，未见过街市这么静」。

肉档叹生意较去年减半：未见过街市咁静

至于来买「开年餸」的市民，每个都「一抽二掕」。郭先生表示，每年都习惯与亲友吃开年饭，相信今年经济有好转，计划花3、4,000元预备一桌8人的餸菜，「煮白灼虾、蒸鱼、蒸鸡，花费与去年差不多。」他亦说，马年希望世界和平，本港经济更好。

失业大半年仍买$2000餸：食开年饭是亲友相聚传统

从事饮食业的张先生表示，已失业大半年，但食开年饭是让亲友相聚的传统，因此仍计划花2,000元买6、7人份量的餸菜，「买了东星斑、虾，花费较去年少，市道差。」他又期望新一年找到工作。

李太表示，预算花费约1千元，买4人份量的火锅料 ，「始终一年一次过年。物价与去年相若，预了年初二会贵一点，可以接受。」同行的李小朋友说，新一年希望父母身体健康，自己学业进步，「科科攞A。」

记者：萧博禧

摄影：陈浩元