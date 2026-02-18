涉年廿九大闹机场推倒智能登记柜台 英籍汉被控刑毁等2罪准保释候讯
更新时间：14:57 2026-02-18 HKT
发布时间：14:57 2026-02-18 HKT
发布时间：14:57 2026-02-18 HKT
35岁英国籍男子涉嫌于年廿九（16日），在香港国际机场推倒10部智能登记柜台，以及损坏玻璃等。英籍男被控刑事毁坏等2罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，裁判官熊雪如应申请押后案件至4月15日再讯，以待进一步调查。期间被告获准以现金5000元保释，条件包括每日到警署报到，以及居于报称地址等。
损坏一个金属展示架、10部智能登记柜台及一辆电动行李牵引车等
被告BENNOUI YOUCEF，报称无业，被控一项刑事损坏罪指，他于2026年2月16日在香港国际机场一号客运大楼七楼离港层北大堂（非禁区）J行段区，无合法辩解而损坏属于香港机场管理局的一个金属展示架、10部智能登记柜台、一个金属支架、一块玻璃及一辆电动行李牵引车，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。
被告另被控一项管有第I部毒药罪，指他于同日在香港国际机场一号客运大楼第八层（非禁区）第四落客区并非按照药剂业及毒药条例条文的规定，管有毒药表第I部所列毒药。
案件编号：WKCC 840/2026
法庭记者：雷璟怡
最Hit
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
2026-02-17 10:38 HKT
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
2026-02-17 12:00 HKT