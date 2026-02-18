车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗

今日（18日）是正月大年初二「车公诞」。新界乡议局主席刘业强为香港求签，最终求得第二十二签中签，是连续第九年求得中签，签文「刻木之夫不可亲，当于善恶上观人；但凡见利莫忘义，须向仁中虑不仁。解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求财半遂 婚姻成合」。有解签师傅称，此签虽被归类为中签，但带有较重的下签意味。她指出，签文重点在于「人」字，提醒港人要「带眼识人」，提高警觉。

师傅解读各不同 有指属「偏下签」 陈天恩：「已经好过上年好多」

解签师傅何太向记者解释，现在香港骗案比较多，这支签是叫大家，尤其是年轻人要看清楚身边的人，不要那么容易相信别人，亦要多留意时事、多看资讯，小心防范被骗。

不过，资深解签师傅陈天恩表示，今年的签文整体来说比去年好得多，去年的签文可说是非常差，而今年的签则已属「中上」。他特别提到政府对市民的承诺，包括基建发展、经济，以及交通方面。他以安全带法规为例，认为罚款不应过重，巴士亦应尽快落实安装安全带，避免政策反复。

相关新闻：

车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义

当心甜言蜜语诱惑香港

另一解签师傅黄希圣表示，香港现时逐步重回正轨，但外部总有干扰声音。他提到，「刻木之夫不可亲」，指的是一种会哄骗人的小鸟，寓意外界可能有一些虚假的甜言蜜语，试图诱惑香港，但只要不听从、不亲近，就不会上当。他认为，在外交层面，对于对双方都有利的事情，应该互相合作；但对于虚假的言论，则不应理会。

至于「但凡见利莫忘义，须向仁中虑不仁。他解读为在追求利益的同时，不能忘记仁义，强调不要欺负人，也不要被人欺负，这也代表了祖国对香港的关心，双方要互相支持。

沙田得下签 陈天恩：小心防火及车辆安全

另外，对于莫锦贵为沙田求得第八十三签下签。陈天恩解释，沙田的运势开头可能不佳，但会慢慢好转，不过未来十几年都要特别小心火灾。他担心市民对煮食及用火安全意识不足，一旦酿成火警，不但会烧伤自己，更可能祸及他人。此外，交通方面亦要小心，尤其要注意车辆安全。他亦预测区内会有不少食肆结业，其他方面则大致平稳。

不过，何太对此签的解读较为正面，认为其虽为下签，但隐含动力与转机。她解释：「这支签代表最初对一件事有很高期望，但做起来会非常辛苦，可能最终成果不如预期。不过，只要大家齐心，始终有机会做到，起码能带出一个动力。有动力，经济或其他方面就会有循环。」形容此签「下签得来带点上签意思」。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰