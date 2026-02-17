Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大年初一︱美孚新邨爆食水喉 管理处指假期无师傅 市民「扑水」水务署派水袋救急

社会
更新时间：17:35 2026-02-17 HKT
发布时间：17:35 2026-02-17 HKT

大年初一，美孚新邨却不幸爆食水喉，市民未拜年先要「扑水」。水务署今午（17日）在社交平台发文，指署方得悉美孚新邨因屋苑内部私人喉管渗漏，导致第5及第6期部分大厦的食水供应受影响，需要派水车到场支援。

屋苑管理处：新年假期未能调派合适维修人员

署方指，由于屋苑管理处表示在农历新年假期期间未能调派合适维修人员紧急修理上述私人喉管，故应屋苑管理处请求，水务署工程团队已派员协助屋苑管理处抢修上述私人喉管，以尽快恢复食水供应。署方称，正与屋苑管理处紧密联系，并已为受影响用户提供临时食水。

居民呻「年初一冇水咩意思？」

有落楼「扑水」的居民在社交平台Threads发文，叹「年初一冇水系咩意思」，不过称与家人落楼到水务署的水车取水时，发现原来他们有派「水袋」，方便居民「唔使攞桶咁重」。

