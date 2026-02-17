车公庙求签︱一文回顾车公近年预言 去年第24签灵唔灵？原来已连续X年开出中签

【车公庙求签/农历新年/车公灵签/年初二】明日（18日）是大年初二车公诞。每逢农历大年初二，乡议局主席会按传统习俗为香港求签祈福，乡议局主席刘业强去年为香港求得第24签中签。《星岛头条》整合由2015年至2025年，过去十年的签文，每年车公灵签都备受社会关注，惹来无数解读，与当年的社会经济状况相提并论。历年的求签，更发生过众多经典事件，本文让读者回顾「车公预言」。翻查资料，原来由2018至2025年，已连续8年开出中签。

车公庙求签︱刘业强去年「24签睇错做20签」

刘业强去年在车公庙求签时，初时表示为香港求得第20签中签，惟庙宇工作人员其后更正，指实际上求得的是第24签，同样是中签，发现原来是刘业强求签时「一时睇错」。第24签中签，签文曰：「生前不作亏心事，只为贪心惹是非；若得贵人相勉力，莫教枉费用心机。」

解签师傅去年吁港人自求多福 盼贵人投资香港

车公庙解签师傅陈天恩当时建议香港市民要自求多福，「生前不作亏心事」指香港经济已很差，认为政府应聚焦处理民生，建议高官、议员及公务员自动减薪一半；至于「只为贪心惹是非」，他认为意指港府不要办太多对整体经济无益的盛事；下半辟「若得贵人相勉力，莫教枉费用心机」中的「贵人」指外来投资，希望香港引进更多外来金钱。不过他当时预言2025年楼市只会持续下跌，但最终楼价有所回稳，去年全年累升约3.3%。

估中/估唔中？即回顾报道睇准唔准！

「估中」抑或「估唔中」颇为主观，《星岛头条》简单引述去年重点新闻报道，交由读者判断车公「准唔准」。至于「亏心事」、「贪心惹是非」、「贵人」具体是指谁人、哪些事，大家可自行参透。

全体公务员冻薪一年 经营帐目或转亏为盈

去年《财政预算案》提出在2025/26年度，行政、立法、司法机关及区议员等全体冻薪一年，以及在本届政府任期内将削减1万个公务员编制。今年公共财政状况有改善，经营帐目转亏为盈，但由于要投资北都和基建，相信综合帐目仍不排除有较低的赤字。

访港旅客按年升12% 启德盛事吸160万人次

旅发局公布2025年全年初步访港旅客数字为4,990万，按年上升12%；启德体育园开幕9个月内，举办超过40个体育及娱乐盛事活动，涉逾90个活动日，其中主场馆累计逾160万名观众人次。

驻港公司逾1.1万间升11%创新高

投资推广署去年共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，较2024年上升超过4%，数目创新高，而驻港公司逾1.1万间，升11%创新高。投资推广署署长刘凯旋亦透露，目前约有30间海外或内地企业计划落户香港后，希望能在北部都会区发展。

港单一家族办公室逾3380间 两年增25%

财库局与投资推广署上周（2月10日）联合宣布，根据投资推广署委托德勤进行的《香港家族办公室市场研究》显示，截至2025年年底，香港的单一家族办公室数目已超过3,380间，两年间增加约680间，升幅超过25%。

车公庙求签︱2003年何志平求下签 即爆沙士及50万人反23条示威

2003年，时任民政事务局局长何志平在车公庙为港求得下签，签文如下：挂帆顺水上扬州，半途颇耐浪打头，实力撑持难寸进，落桡下𢃇水难流。签文解曰：「凡事不吉。」

香港同年惊爆沙士疫情，导致299人死亡；期后董建华政府有意就基本法23条立法，惟在经济民生问题叠加之下，最终引发50万人大游行。

车公过去十年灵签回顾：

车公灵签2025︱第24签中签

签文：「生前不作亏心事，只为贪心惹是非；若得贵人相勉力，莫教枉费用心机」

签文解曰：「不可贪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」

车公灵签2024︱第15签中签

签文：「斧斤持以入山林，未得之时那处寻；损了良材失却力，劝君留住待春临」

签文解曰：「家宅平吉，占病作福；婚姻不合，自身平安；求财未遂」

车公灵签2023︱第11签中签

签文：「威人威威不是威，只当著力有箴规；白登曾起高皇阁，终被张良守旧围」

签文解曰：「凡事守旧，求财遂意；自身得运，婚姻不合」

车公灵签2022︱第38签中签

签文：「人扳高处求真果，我向低边拾芥姜；媚奥不如去媚灶，莫教步猎逞英豪」

签文解曰：「凡事守旧，自身平安；家宅兴旺，求财遂意」

车公灵签2021︱第45签中签

签文：「下手须教一著先，世情局面苦徒然；积薪历火非无事，识者能知火未燃」

签文解曰：「凡事不合，自身平安；家宅小吉，求财不大」

车公灵签2020︱第92签中签

签文：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福来纵」

签文解曰：「家宅平平，作福加增；自身平安，婚姻成合」

车公灵签2019︱第86签中签

签文：「石田为业喜非常，画饼将来未见香；怎晓田耕耘不得，那知饼食不充肠」

签文解曰：「出入谨慎，家宅不吉；自身平安，求财不遂」

车公灵签2018︱第21签中签

签文：「顷亩之田岁月深，祖宗创积到于今；劝君勿论多和少，寸土原来一寸金」

签文解曰：「家宅兴旺，自身平安；求财半遂，占病不妨」

车公灵签2017︱第61签上签

签文：「传来信息果无差，转运时来自兴家；笃志云程须著力，何天今日赐荣华」

签文解曰：「凡事吉利」

车公灵签2016︱第72签上签

签文：「丹阳飞舞去潮阳，大展翔毛彩色香；来仪偏向仁者宅，修福自然启祯祥」

签文解曰：「凡事大吉」

车公灵签2015︱第20签中签

签文：「晨粧露彩髻边云，玉佩珠颜锦似银；色则是空空是色，观音曾劝世间人」

签文解曰：「不可贪心，自身平平；家宅平安，求财半遂」