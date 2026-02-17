Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场二号客运大楼5.27启用 15间航空公司陆续进驻

社会
更新时间：09:39 2026-02-17 HKT
发布时间：09:39 2026-02-17 HKT

香港国际机场于今日（17日）举行新春贺岁活动，机管局主席林天福宣布，机场二号客运大楼将于5月27日正式启用，将有15间航空公司陆续进驻，二号客运大楼可无缝连接一号客运大楼，未来机场快线到站时一号客运大楼和二号客运大楼将各占左右，方便游客。

林天福致辞时表示，二号客运大楼设计活泼、年青化和具科技感，将带来不同新科技，并有不同自助服务设计，亦会带来更多餐饮选择。

他又指，今年农历新年假期长，有不少旅客来港感受新春气氛，机场高峰至上周已出现，本港出入境数字多日均超过20万人次，预计趋势会延至下周。

机场二号客运大楼将于5月27日正式启用，将有15间航空公司陆续进驻。资料图片
陈美宝：去年客运量达6,100万人次 按年上升15%

运输及物流局局长陈美宝表示，香港国际机场去年客运量达6,100万人次，按年上升15%，货运量达500万公吨，有望第十五年成为全球最繁忙机场。她又指，三跑启用后，政府积极开拓航空网络，吸引各地航空公司，去年本港与智利、厄瓜多尔和波兰等9个民航伙伴签订民航协议，来年期望与10个地方签订相关协议，包括南美、中亚、中东和非洲具潜力的地方。

她又提到，二号客运大楼今年启用后，藉科技感和年轻化设计，吸引新航空公司进驻，带香港市民到新的旅游热点，新客运大楼亦可与一号客运大楼相辅相承，大大提升运力，期望机场客运量可再提升。

记者：曾伟龙

