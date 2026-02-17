Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大年初一大致多云 初时有一两阵微雨 日间最高气温约22度

社会
更新时间：06:42 2026-02-17 HKT
发布时间：06:42 2026-02-17 HKT

与冷锋相关的东北季候风正影响广东沿岸地区。同时，一道云带覆盖该区。

本港地区今日天气预测，大致多云。初时有一两阵微雨，部分地区能见度颇低。日间最高气温约22度。吹和缓至清劲东至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望年初二及年初三早上清凉，日间短暂时间有阳光。随后两三日日间温暖。

分区气温
九天天气预报

一股清劲至强风程度的东北季候风会在农历新年假期期间影响华南沿岸，今日该区云量较多，气温稍为下降，年初二及年初三早上清凉，日间天色较为明朗。预料季候风会在本周后期缓和，周末期间广东沿岸地区风势微弱，日间温暖。

