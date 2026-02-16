头炷香︱黄大仙祠晚上9时起开放 常客黄夏蕙扮观音祝愿市民马上有钱

马年将至，上「头炷香」是黄大仙祠历史悠久的传统习俗，踏入大年初一子时，奉献第一炉香，以表虔诚之意，祈求来年平安顺遂。今日年廿九( 16日 )啬色园黄大仙祠晚上9时正将开放予善信进入黄大仙祠第一参神平台，等候于子夜11时或12时上「头炷香」，并通宵开放至年初一晚上9时。

每年均会到黄大仙祠霸头位上「头炷香」艺人黄夏蕙，今年打扮成观音，她又祝福市民马年「身体健康，马上有钱」。

年廿九晚上9时起善信可单向流水式入祠上香，到三个敬香点(大殿、三圣堂及盂香亭)上香后离开，不可停留。祠内将实施单向参神路线及人潮管制措施，不设求签区、跪拜区及供品区。

此外，啬色园指祠内一律禁止携带元宝蜡烛、生油及大型香枝，请勿燃点大束香枝；建议以每一家庭为单位，只携备9支线香，于祠内三个上香点(大殿平台、三圣堂及盂香亭)敬奉。

正月初二至整个正月期间(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖属马(本命年)之善信，出示有效身份证明文件，即可免费进入「太岁元辰殿」内拜太岁。