屯门游泳池重置于龙门路 室内设施2.24启用 开放暖水主池及训练池｜多图
更新时间：13:46 2026-02-16 HKT
发布时间：13:46 2026-02-16 HKT
康乐及文化事务署今日（16日）宣布，为配合港铁屯门南延线项目工程，而重置于龙门路的屯门游泳池的室内设施下星期二（24日）起投入服务。于今日实地视察的实政圆桌立法会议员庄豪锋，形容设施实而不华。
屯门游泳池︱户外设施开放日期容后公布
即将开放屯门游泳池的室内设施包括，可供应暖水的一个50米乘25米主池，和1个25米乘15米训练池，以及设有1 200个座位的观众席。户外设施包括1个训练池、1个习泳池、1个嬉水池及1个跳水池，开放日期则容后公布。如有查询，可致电2404 1918或2458 8022与场地职员联络，或浏览康文署网页。
庄豪锋赞屯门泳池实而不华：任何天气都可举行比赛
庄豪锋今日到屯门泳池参观，大赞泳池整体不错，设施实而不华，笑指想不到原来港铁兴建铁路厉害之余，兴建泳池亦相当了得。他称，新的泳池有2个为室内暖水池，其中即将开放室内池的主池共10条线，室内池看台座位较以往增加一倍，并设有升降机可以到达看台，更设有冷气，相信一年四季，任何天气都可以举行比赛。
他续指，泳池的厕所和更衣室简洁宽阔，初步计算，男女各自储物柜超过400个，淋浴和更衣设施都有70多间。除男女厕所洗手间、更衣室之外，亦设有家庭洗手间、不分性别使用的畅达洗手间，以及方便残障人士使用的洗手间。他又承诺会替市民跟进室外设施开放的进度。
记者：林彦汛
图片来源：政府新闻网、庄豪锋fb
