2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月

社会
更新时间：13:33 2026-02-16 HKT
发布时间：13:33 2026-02-16 HKT

2男1女去年3月疑吸食「太空油」后，在天水围天逸邨停车场公然性交等，多人目击并拍下过程，影片在网上广泛流传。涉案3名16至18岁少男少女早前承认公众地方作猥亵行为及藏毒罪，2男被告分别被判入劳教中心及感化18个月。署理主任裁判官邓少雄今早在屯门裁判法院指，女被告感化报告正面，感化官认为她有心改过，故给予一次机会，判处18个月感化令，并须接受1年住院式戒毒，与坏分子断绝联络等。

3名被告依次为16岁男学生张钰贤、18岁无业男梁博滔及16岁少女李彦滺，同被控1项在公众地方的猥亵行为罪，指其于2025年3月4日，在天水围天逸邨多层停车场六楼猥亵暴露性器官。张早前分别被判劳教中心，梁则被判接受感化18个月。

案件编号：TMCC1819/2025
本报记者

