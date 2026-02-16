高院颁令「正生书院」母公司清盘 另须支付律政司60万元讼费

戒毒寄宿私立中学「正生书院」前年7月正式停运，4名男董事涉嫌诈骗半亿元捐款被捕，3名已离港董事：正生书院校长陈兆焯、正生会创办人林希圣和陈友志正被警方通缉。政府曾发声明强烈谴责正生会包庇在逃前董事，姑息养奸。律政司司长早前入禀高等法院呈请「正生书院」母公司「基督教正生会有限公司」清盘，暂委法官林展程今颁布书面判词，正式颁令「基督教正生会有限公司」清盘，另下令正生会需支付60万元讼费。

律政司司长于2025年9月22日入禀高等法院呈请「正生书院」母公司「基督教正生会有限公司」（Christian Zheng Sheng Association Limited）清盘。高等法院暂委法官林展程今颁布书面判词，透露「基督教正生会有限公司」欠款逾6144万元未付予禁毒基金会。根据保安局禁毒局网页显示，禁毒基金会是依据《公司条例》（第622章）注册的非牟利有限公司，基金会设有管理委员会，由保安局常任秘书长出任主席。

案件编号：HCCW595/2025

法庭记者：刘晓曦