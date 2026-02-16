消委会香水︱法国ASTIER检出塑化剂 2款检出欧盟禁用铃兰醛 $149 Adopt媲美$1600 CHANEL？
发布时间：10:00 2026-02-16 HKT
不论上班、约会或社交场合，不少人均喜欢透过选用不同的香水突显个人风格。消委会测试40款样本，包括淡香水、古龙水和淡香精，结果显示整体成分安全水平较消委会于2018年的同类检测有明显改善，当中约9成半样本没有检出欧盟禁用物质。不过，消委会仍发现1款样本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 检出塑化剂，有2款则被检出已被欧盟禁用的香料致敏物质铃兰醛（BMHCA）。下文整理消委会测试背景、5星推荐产品、评测结果分析及专家建议，助您全面了解香水安全资讯！
了解消委会香水安全评测报告背景
消委会（消费者委员会）进行是次香水评测，旨在评估市面上香水产品的安全性，特别关注长期使用香水对消费者健康的影响。是次评测结果亦与2018年首次的香水测试作比较，以审视行业的改善质素。
是次评测的样本于2025年9月至10月期间购入，而相关报告刊载于2026年的《选择》月刊592期。40款香水样本由消委会指定购物员「以一般消费者身份在市面上购买」，采购地点涵盖百货公司、化妆品用品店、品牌专门店及网上平台。
评测参考了欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》(2015年版) 的相关要求。测试项目包括邻苯二甲酸酯类塑化剂（Phthalates）、人造麝香、香料致敏物质，并检视样本的标签资料。报告分析评论基于实验室试验结果，并于有需要时加入特别安排试用者的意见和专业人士的评论。
消委会推荐的5星香水产品名单
根据消委会报告的总评分（满分5星），以下香水产品获得最高评级：
淡香精 (Eau de Parfum, EDP):
- Byredo Alto Astral (50毫升，约$1,550)
- CLEAN CLASSIC Strawberry Fields (60毫升，约$640)
- Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest (100毫升，约$1,760)
- PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (100毫升，约$2,780)
- CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE (100毫升，约$1,620)
- LE LABO EUCALYPTUS 20 (100毫升，约$2,550)
- Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray (100毫升，约$1,630)
- Chloé L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE (100毫升，约$1,540)
- BURBERRY GOLDEN HAZE (100毫升，约$2,000)
- adopt Feel the air eau de parfum (30毫升，约$149)
古龙水 (Eau de Cologne, EDC):
- CELINE COLOGNE CÉLESTE (250毫升，约$2,700)
- GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR (100毫升，约$1,050)
- Bath & Body Works EAU SO NAVY (100毫升，约$488)
淡香水 (Eau de Toilette, EDT):
- THE BODY SHOP TENDER TONKA (50毫升，约$299)
- Elizabeth Arden 白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray (100毫升，约$525)
- Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) (100毫升，约$1,170)
- GIORGIO ARMANI Beauty LES EAUX IRIS BLEU (100毫升，约$1,870)
- Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE (100毫升，约$129)
消委会香水评测的关键结果分析
整体安全表现显著改善
是次消委会香水测试的整体安全表现较2018年有显著改善。9成半样本未检出欧盟禁用物质，受关注物质的种类和数量均有减少，标签资料亦更为完善。
塑化剂（Phthalates）检测结果
全部样本均未检出欧盟和内地禁用的7种塑化剂 (DBP、DEHP、DMEP、DIPP、DnPP、DnIPP及BBP) 及DMP。值得留意的是，只有1款样本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 检出0.64%的DEP，该物质目前在欧盟及内地未有使用上限。与2018年相比，含DEP的样本数目和检出量均明显下降，显示行业在控制塑化剂方面的努力。
香料致敏物质的普遍性与风险
除1款样本 (a ddct Warm Afternoon, EDP11) 外，其余39款样本均检出1至10种香料致敏物质。有2款样本 (OHANA MAHAALO 奇幻梦境 Halia nohea, EDC9; 和 Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10) 检出欧盟禁用的香料致敏物铃兰醛 (BMHCA)，检出量分别为0.047%和0.25%。
另有4款样本 (EDC8: ACQUA DI PARMA COLONIA EAU DE COLOGNE; EDP15: YSL BEAUTÉ LIBRE Eau De Parfum; EDP21: CREED ELADARIA; EDT9: LOEWE AGUA MIAMI) 的香料致敏物质总量超过5%，介乎5.597%至9.749%。柠檬烯 (Limonene) 是检出频率最高的致敏物 (34款样本)，其次是芳樟醇 (Linalool) (33款样本)。
人造麝香符合欧盟要求
是次评测的全部香水样本均符合欧盟有关人造麝香的要求，未检出欧盟禁用的伞花麝香、西藏麝香和葵子麝香。有19款样本检出1至2种人造麝香类化合物。
其中，PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (EDP4) 和 philosophy pure grace (EDT6) 检出酮麝香；PENHALIGON'S QUERCUS (EDC7) 和 adopt Feel the air eau de parfum (EDP10) 检出吐纳麝香。另外，有17款样本检出佳乐麝香 (HHCB)，但只有1款样本 (narciso rodriguez NARCISO eau de parfum radiante, EDP12) 在成分列表上标示了该成分。欧盟相关标示要求将于2026年7月31日起对新产品生效。
标签资料有待改善
有2款样本 （a ddct Warm Afternoon, EDP11）; 和（Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10）未以中文或英文标示详细成分列表，未能符合欧盟要求。部分样本亦欠缺重要资料，例如致敏成分及使用期限。在20款有标示使用期资料的样本以外，其余样本则没有提供；同时，有20款样本未有在包装上以中文及/或英文标示相关警告字句。
专家解读香水潜在风险与效应
香水与个人特质及回忆
专家指出，香水能够反映一个人的性格，例如「性格刚强的人通常会使用味道浓烈的香水；而使用清香、淡香的人，感觉较为平易近人」。同时，气味具备「勾起回忆」的能力，赋予香水超越纯粹气味的意义。
致敏原的「鸡尾酒效应」
专家提醒，「化妆品中多种致敏原的累积效应会显著增加使用的健康风险：当多种香料致敏原混合使用时，会令身体对单一化合物的诱导和激发反应增加」。这意味著同时接触多种致敏物质，其负面影响可能被放大。
柠檬烯和芳樟醇的氧化问题
柠檬烯和芳樟醇这两种常见的香料成分，在接触空气后会氧化，转化成致敏性较高的物质，增加了使用者出现过敏反应的风险。
铃兰醛（BMHCA）的潜在危害
铃兰醛 (BMHCA) 属于已知的接触性致敏物，亦被列为第1B类生殖毒性物质，并评估为潜在的内分泌干扰物。其潜在危害不容忽视，特别是对于敏感人群。
香水经呼吸吸入的健康风险
香水喷洒时会形成微细雾化小滴，增加了经呼吸吸入的机会。这对有气管敏感或哮喘的人士尤其重要，因可能引发过敏反应或不适。
消委会选购及使用香水的实用建议
选购香水时的注意事项
- 注重健康考量：除了喜爱的香气，更应注意香水长期使用会否对健康造成负担。
- 敏感肌肤人士：敏感肌肤或曾对香料过敏人士，应特别留意产品是否含有多种香料致敏原，因其「鸡尾酒效应」可能增加健康风险。
- 鼻敏感严重人士：可考虑选择含较少或不含致敏物质的香水。
- 孕妇及计划怀孕人士：计划怀孕、孕妇、正值妊娠或哺乳期妇女，应留意并小心使用含有BMHCA之产品。
- 湿疹患者：患有湿疹或曾对香料或防腐剂过敏人士，应选购清楚标示成分的产品。
- 先试用产品：建议先领取心仪香水产品的样本试用，观察皮肤是否出现不良反应。
正确使用香水的方法
- 喷洒距离：喷香水时应保持约15厘米距离，让香水均匀落在皮肤上，避免集中於单一区域。
- 理想喷洒部位：建议将香水喷在温度较高的脉搏点，如手腕内侧、颈部两侧或锁骨处、耳后、手肘内侧，有助于香气扩散。
- 保持空气流通：保持空气流通，避免大量吸入气雾，尤其是有气管敏感或哮喘等问题的人士。
- 避免接触敏感部位：避免喷向脸部及眼睛。
- 防止食物污染：避免污染食物和饮品。
- 皮肤敏感人士替代方案：皮肤敏感人士如有需要，可考虑喷于衣物上，但需留意衣服的颜色和物料是否合适，以免留下颜色痕迹。
- 特殊群体注意：孕妇、哺乳期妇女、家有婴幼儿的家庭，建议慎用或考虑暂时避免使用香水。
- 宠物家庭警示：有宠物家庭需注意，猫狗嗅觉较人类灵敏，浓烈香水味道可能过度刺激牠们。
香水的保存与其他建议
- 留意使用期：留意产品建议使用期，过期产品所含香料物质可能因氧化而衍生致敏度较高的物质。
- 妥善保存：避免把香水存放于炎热潮湿的地方，以减低产品内香料致敏物质的氧化，应将香水直立放置在阴暗处。
- 过敏反应处理：喷香水后若出现红肿、痕痒、脱皮甚至刺痛等过敏反应，应立即停止使用。