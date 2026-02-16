消委会香水︱法国ASTIER检出塑化剂 2款检出欧盟禁用铃兰醛 $149 Adopt媲美$1600 CHANEL？

不论上班、约会或社交场合，不少人均喜欢透过选用不同的香水突显个人风格。消委会测试40款样本，包括淡香水、古龙水和淡香精，结果显示整体成分安全水平较消委会于2018年的同类检测有明显改善，当中约9成半样本没有检出欧盟禁用物质。不过，消委会仍发现1款样本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 检出塑化剂，有2款则被检出已被欧盟禁用的香料致敏物质铃兰醛（BMHCA）。下文整理消委会测试背景、5星推荐产品、评测结果分析及专家建议，助您全面了解香水安全资讯！

了解消委会香水安全评测报告背景

消委会（消费者委员会）进行是次香水评测，旨在评估市面上香水产品的安全性，特别关注长期使用香水对消费者健康的影响。是次评测结果亦与2018年首次的香水测试作比较，以审视行业的改善质素。

是次评测的样本于2025年9月至10月期间购入，而相关报告刊载于2026年的《选择》月刊592期。40款香水样本由消委会指定购物员「以一般消费者身份在市面上购买」，采购地点涵盖百货公司、化妆品用品店、品牌专门店及网上平台。

评测参考了欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》(2015年版) 的相关要求。测试项目包括邻苯二甲酸酯类塑化剂（Phthalates）、人造麝香、香料致敏物质，并检视样本的标签资料。报告分析评论基于实验室试验结果，并于有需要时加入特别安排试用者的意见和专业人士的评论。

消委会推荐的5星香水产品名单

根据消委会报告的总评分（满分5星），以下香水产品获得最高评级：

淡香精 (Eau de Parfum, EDP):

Byredo Alto Astral (50毫升，约$1,550)

CLEAN CLASSIC Strawberry Fields (60毫升，约$640)

Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest (100毫升，约$1,760)

PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (100毫升，约$2,780)

CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE (100毫升，约$1,620)

LE LABO EUCALYPTUS 20 (100毫升，约$2,550)

Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray (100毫升，约$1,630)

Chloé L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE (100毫升，约$1,540)

BURBERRY GOLDEN HAZE (100毫升，约$2,000)

adopt Feel the air eau de parfum (30毫升，约$149)

古龙水 (Eau de Cologne, EDC):

CELINE COLOGNE CÉLESTE (250毫升，约$2,700)

GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR (100毫升，约$1,050)

Bath & Body Works EAU SO NAVY (100毫升，约$488)

淡香水 (Eau de Toilette, EDT):

THE BODY SHOP TENDER TONKA (50毫升，约$299)

Elizabeth Arden 白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray (100毫升，约$525)

Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) (100毫升，约$1,170)

GIORGIO ARMANI Beauty LES EAUX IRIS BLEU (100毫升，约$1,870)

Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE (100毫升，约$129)

消委会香水评测的关键结果分析

整体安全表现显著改善

是次消委会香水测试的整体安全表现较2018年有显著改善。9成半样本未检出欧盟禁用物质，受关注物质的种类和数量均有减少，标签资料亦更为完善。

塑化剂（Phthalates）检测结果

全部样本均未检出欧盟和内地禁用的7种塑化剂 (DBP、DEHP、DMEP、DIPP、DnPP、DnIPP及BBP) 及DMP。值得留意的是，只有1款样本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 检出0.64%的DEP，该物质目前在欧盟及内地未有使用上限。与2018年相比，含DEP的样本数目和检出量均明显下降，显示行业在控制塑化剂方面的努力。

香料致敏物质的普遍性与风险

除1款样本 (a ddct Warm Afternoon, EDP11) 外，其余39款样本均检出1至10种香料致敏物质。有2款样本 (OHANA MAHAALO 奇幻梦境 Halia nohea, EDC9; 和 Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10) 检出欧盟禁用的香料致敏物铃兰醛 (BMHCA)，检出量分别为0.047%和0.25%。

另有4款样本 (EDC8: ACQUA DI PARMA COLONIA EAU DE COLOGNE; EDP15: YSL BEAUTÉ LIBRE Eau De Parfum; EDP21: CREED ELADARIA; EDT9: LOEWE AGUA MIAMI) 的香料致敏物质总量超过5%，介乎5.597%至9.749%。柠檬烯 (Limonene) 是检出频率最高的致敏物 (34款样本)，其次是芳樟醇 (Linalool) (33款样本)。

人造麝香符合欧盟要求

是次评测的全部香水样本均符合欧盟有关人造麝香的要求，未检出欧盟禁用的伞花麝香、西藏麝香和葵子麝香。有19款样本检出1至2种人造麝香类化合物。

其中，PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (EDP4) 和 philosophy pure grace (EDT6) 检出酮麝香；PENHALIGON'S QUERCUS (EDC7) 和 adopt Feel the air eau de parfum (EDP10) 检出吐纳麝香。另外，有17款样本检出佳乐麝香 (HHCB)，但只有1款样本 (narciso rodriguez NARCISO eau de parfum radiante, EDP12) 在成分列表上标示了该成分。欧盟相关标示要求将于2026年7月31日起对新产品生效。

标签资料有待改善

有2款样本 （a ddct Warm Afternoon, EDP11）; 和（Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10）未以中文或英文标示详细成分列表，未能符合欧盟要求。部分样本亦欠缺重要资料，例如致敏成分及使用期限。在20款有标示使用期资料的样本以外，其余样本则没有提供；同时，有20款样本未有在包装上以中文及/或英文标示相关警告字句。

专家解读香水潜在风险与效应

香水与个人特质及回忆

专家指出，香水能够反映一个人的性格，例如「性格刚强的人通常会使用味道浓烈的香水；而使用清香、淡香的人，感觉较为平易近人」。同时，气味具备「勾起回忆」的能力，赋予香水超越纯粹气味的意义。

致敏原的「鸡尾酒效应」

专家提醒，「化妆品中多种致敏原的累积效应会显著增加使用的健康风险：当多种香料致敏原混合使用时，会令身体对单一化合物的诱导和激发反应增加」。这意味著同时接触多种致敏物质，其负面影响可能被放大。

柠檬烯和芳樟醇的氧化问题

柠檬烯和芳樟醇这两种常见的香料成分，在接触空气后会氧化，转化成致敏性较高的物质，增加了使用者出现过敏反应的风险。

铃兰醛（BMHCA）的潜在危害

铃兰醛 (BMHCA) 属于已知的接触性致敏物，亦被列为第1B类生殖毒性物质，并评估为潜在的内分泌干扰物。其潜在危害不容忽视，特别是对于敏感人群。

香水经呼吸吸入的健康风险

香水喷洒时会形成微细雾化小滴，增加了经呼吸吸入的机会。这对有气管敏感或哮喘的人士尤其重要，因可能引发过敏反应或不适。

消委会选购及使用香水的实用建议

选购香水时的注意事项

注重健康考量 ：除了喜爱的香气，更应注意香水长期使用会否对健康造成负担。

：除了喜爱的香气，更应注意香水长期使用会否对健康造成负担。 敏感肌肤人士 ：敏感肌肤或曾对香料过敏人士，应特别留意产品是否含有多种香料致敏原，因其「鸡尾酒效应」可能增加健康风险。

：敏感肌肤或曾对香料过敏人士，应特别留意产品是否含有多种香料致敏原，因其「鸡尾酒效应」可能增加健康风险。 鼻敏感严重人士 ：可考虑选择含较少或不含致敏物质的香水。

：可考虑选择含较少或不含致敏物质的香水。 孕妇及计划怀孕人士 ：计划怀孕、孕妇、正值妊娠或哺乳期妇女，应留意并小心使用含有BMHCA之产品。

：计划怀孕、孕妇、正值妊娠或哺乳期妇女，应留意并小心使用含有BMHCA之产品。 湿疹患者 ：患有湿疹或曾对香料或防腐剂过敏人士，应选购清楚标示成分的产品。

：患有湿疹或曾对香料或防腐剂过敏人士，应选购清楚标示成分的产品。 先试用产品：建议先领取心仪香水产品的样本试用，观察皮肤是否出现不良反应。

正确使用香水的方法

喷洒距离 ：喷香水时应保持约15厘米距离，让香水均匀落在皮肤上，避免集中於单一区域。

：喷香水时应保持约15厘米距离，让香水均匀落在皮肤上，避免集中於单一区域。 理想喷洒部位 ：建议将香水喷在温度较高的脉搏点，如手腕内侧、颈部两侧或锁骨处、耳后、手肘内侧，有助于香气扩散。

：建议将香水喷在温度较高的脉搏点，如手腕内侧、颈部两侧或锁骨处、耳后、手肘内侧，有助于香气扩散。 保持空气流通 ：保持空气流通，避免大量吸入气雾，尤其是有气管敏感或哮喘等问题的人士。

：保持空气流通，避免大量吸入气雾，尤其是有气管敏感或哮喘等问题的人士。 避免接触敏感部位 ：避免喷向脸部及眼睛。

：避免喷向脸部及眼睛。 防止食物污染 ：避免污染食物和饮品。

：避免污染食物和饮品。 皮肤敏感人士替代方案 ：皮肤敏感人士如有需要，可考虑喷于衣物上，但需留意衣服的颜色和物料是否合适，以免留下颜色痕迹。

：皮肤敏感人士如有需要，可考虑喷于衣物上，但需留意衣服的颜色和物料是否合适，以免留下颜色痕迹。 特殊群体注意 ：孕妇、哺乳期妇女、家有婴幼儿的家庭，建议慎用或考虑暂时避免使用香水。

：孕妇、哺乳期妇女、家有婴幼儿的家庭，建议慎用或考虑暂时避免使用香水。 宠物家庭警示：有宠物家庭需注意，猫狗嗅觉较人类灵敏，浓烈香水味道可能过度刺激牠们。

香水的保存与其他建议

留意使用期 ：留意产品建议使用期，过期产品所含香料物质可能因氧化而衍生致敏度较高的物质。

：留意产品建议使用期，过期产品所含香料物质可能因氧化而衍生致敏度较高的物质。 妥善保存 ：避免把香水存放于炎热潮湿的地方，以减低产品内香料致敏物质的氧化，应将香水直立放置在阴暗处。

：避免把香水存放于炎热潮湿的地方，以减低产品内香料致敏物质的氧化，应将香水直立放置在阴暗处。 过敏反应处理：喷香水后若出现红肿、痕痒、脱皮甚至刺痛等过敏反应，应立即停止使用。

