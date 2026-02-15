Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点

社会
更新时间：18:33 2026-02-15 HKT
发布时间：18:33 2026-02-15 HKT

全港小学校际七人足球赛今日（15日）举行四强、季军战、冠军战，网上直播竟然有逾千人观看，比赛意外爆红原因，原来是因为一名球员？事源赛事十六强时，官方一张宣传海报以闽侨小学男子足球队一名球员作主角，他因为身材高大，与其他同场竞技的对手形成强烈对比，意外在网上疯传，虽然有网民对其冷嘲热讽，但也有港超联球员留言鼓励，指他踢得非常好。

小球员身形健硕掀讨论 获港超球星留言力撑

全港小学校际七人足球赛由香港足总举办，连续两个周末在九龙麦花臣游乐场开打。十六强赛事中，闽侨小学以6：0大胜圣保罗书院小学，并在八强爆冷击败传统名校英华小学。赛后官方上载赛果图片时，以该校一名球员为主角，惟其健硕身形及超龄身高，意外引来网民热议，质疑他是否真为小学生。

事件在网上迅速发酵，港队成员、理文球星艾华顿（Everton Camargo）留言力撑：「He played very well. Good job, brother（他踢得很好，做得好，兄弟）」。

决赛日直播吸睛 网民：多人睇过港超

该学界比赛今日进行四强至决赛赛事，闽侨小学于四强赛中不敌圣爱德华小学，其后在季军赛中以十二码战胜宣基小学。足总网上直播赛事期间，一度吸引逾千名网民同时观看，更有网民笑言「多人睇过港超」。

根据闽侨小学网页介绍，该校学生来自不同的国家及城市，包括美国、英国、日本、印度、巴基斯坦、尼泊尔、菲律宾、泰国、沙地阿拉伯、非洲、中国及香港等。因此，学生可以学习不同文化、不同宗教。

此外，闽侨小学足球队成绩过去亦有优异成绩，曾于去年九龙东区小学校际五人足球比赛夺得冠军，亦曾于2024夺得观塘区家校杯友谊赛季军。

