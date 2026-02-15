农历新年︱内地长假期首日 故宫馆埃及展受欢迎 豪客使$5万广东道买名牌

今日年廿八（15日）是内地农历新年长假期首日，邻近西九高铁站的西九文化区吸引不少旅客到访，尖沙咀广东道名店门前亦排起长龙，有旅客一家六口已消费5万元，买了名牌手袋等奢侈品。不少内地旅客亦专程到故宫文化博物馆参观埃及展，有人指受社交平台「小红书」介绍而来，亦有人以AI规划行程，在港作短暂一日游。

浙江姊姊来港「避年」 期待到主题乐园

来自浙江的巴氏姊妹计划留港7天，昨晚提早来港避开人潮，一到埗便去了旺角逛街和吃糖水，今天则到故宫博物馆看埃及展，惟「过年期间还未想好去哪」。妹妹最期待的行程是明天前往迪士尼乐园，直言「因为回家过年也没甚么好玩的，都是拜年」，故选择与姐姐来港旅游，并计划买些药妆回家送妈妈。

深圳旅客AI规划一日游

江西旅客Tella看展之余也不忘购买纪念品，她花费约300元，买了一个盲盒的毛绒挂饰及锁匙扣，「因为看到小红书有介绍，刚才抽到最想要的、黑色的，觉得很可爱，很像猫」。她又形容埃及展「有一股神秘的力量」，自开幕以来「一直很想来看」，因此趁春节前有空闲便自己一个人来看，「因为埃及很远，现在在香港已经可以看到」。至于新年礼品，她购买了曲奇、面膜和护手霜等等，准备带回家给父母，合共花费约5,000元，「买了很多，其实也没有计划要买甚么，看到喜欢的就买。」

从深圳来港的吴先生带同母亲及弟弟来港一日游，选择利用AI规划行程。他称，此行没有计划要花费，白天会在故宫博物馆看埃及展，晚上则到维多利亚港看夜景，「感觉很精彩，可以了解更多埃及文化，稍后还会再入场」，至于晚餐则「走到哪，便看看有甚么吃的」，行程过后便回家过年。

「来都来了」豪使5万元买名牌

来港旅游除了参观博物馆，购物同样是「指定动作」。尖沙咀广东道人头涌涌，不少名牌店都排起人龙。来自广州的汪小姐一家六口首次来港过年，大年初二便会回去。她表示，香港新春气氛不错，人流反而比平日周末少，感觉这两天「会很舒服」。她指，已在港消费约5万元，主要花在买名牌手袋、皮带等等，「我自己主要买了包（手袋），家人会买皮带，或者是他们喜欢的东西」，之后亦会买药妆、护肤品，「大家都秉承『来到来了』，喜欢便买，预算就在可接受的范围内就可以。」

至于住宿，她则选择在尖沙咀区内，两间房4天共花费约1万元，「价钱还好，出乎我的意料，因为（酒店）离我们想购物的地方、要坐船的地方都很近」。她亦称，在小红书做了攻略，计划去华嫂冰室、星光大道、维多利亚港和太空馆，「看到别人的行程，我是直接复制的，按这个路线来走」，加上有老人、小孩，故多数行程会留在市区，「较方便一些。」

为避开春节旅游旺季，杭州旅客杜小姐与姨姨选择提早4天来港「纯shopping」，除了感受香港的春节气氛，亦买了不少新年礼物，「香港气氛很好，跟内地一样越来越好，包括路上的灯、装饰和春联，还有零食买了颇多，很多那边都没有」。两人今次总共花费约3万元，买了名牌手袋，笑言「买到装不下」，加上行李箱很小，因此又添购了一个。

记者：何姵妤

摄影：何家豪