天气︱过年着短袖？26.9℃平年廿八最高纪录 明日新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕

社会
更新时间：17:48 2026-02-15 HKT
发布时间：17:48 2026-02-15 HKT

天文台今日（2月15日）指，广东地区风势微弱，本港地区早晚部分时间多云，日间温暖，吹轻微至和缓东风。截至下午4时，天文台总部录得最高温26.9℃，平了有纪录以来年廿八最高纪录。展望明日年廿九早晚较为潮湿，日间温暖，预计市区最高气温约27℃，新界再高两三度。

 

天气︱年廿九早晚较潮湿 日间温暖

根据天文台九天天气预测最新一报，明日年廿九大除夕，气温介乎21至26度，当中上水下午更预计高达31度，打鼓岭及石岗两地亦料达30度。

翻查资料，天文台有纪录以来最暖的大除夕，是1953年的27.8度，其余年份鲜有到达26度水平。而近年较暖的一次大除夕，则是2019年的25.5度。换言之，若明日气温如天文台所料，「上试」26度，将是73年来最暖的大除夕。

不过天文台同时提到，一股清劲至强风程度的东北季候风会在明晚至年初一抵达华南沿岸，该区云量增多，有一两阵雨，年初二及年初三早上清凉。预料年初一初时有一两阵微雨及风势颇大，气温稍为下降。年初二及年初三早上清凉。所以大除夕天气较暖，但往后数天会略为降温。

