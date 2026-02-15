中环Central Yards全新临时行人通道2.19启用 配置24小时空调和艺术元素 优化步行体验

恒基兆业地产有限公司宣布，中环新海滨旗舰项目Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼的全新临时行人通道，将于2月19日（星期四，年初三）正式启用，进一步优化海滨步行网络的步行体验。现有的行人天桥亦将同时封闭，进行拆卸。

新通道设24小时空调 旧桥同日封闭拆卸

全新临时行人通道的两端连接点，毗邻现有行人天桥的两端，配置24小时空调系统及艺术元素，为公众提供更舒适的步行环境。连接中环码头部分采用半开放式设计，与中环海滨一带、维港景致及大自然无缝融合。

当Central Yards第一期商场启用时，临时行人通道亦会拆卸，并改造为富活力的多功能绿化海景平台。公众届时将可经由商场通道，便捷舒适地往返中环海滨和国际金融中心。

恒基指，世界级海滨地标Central Yards以「桥」为设计理念，连系中环核心、周边社区、大会堂及举世闻名的维多利亚港，并设有大型公共绿化空间供市民、旅客和商户使用。项目第一期计划于今年第二季平顶，2027年开幕，第二期预计于2032年落成，将进一步提升中环成为兼具创新与活力的国际地标。