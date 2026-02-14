Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人节｜旺角花墟人头涌涌 花店指生意跌两成 有男士一原因买两束花

社会
更新时间：17:51 2026-02-14 HKT
发布时间：17:51 2026-02-14 HKT

今天是情人节，不少男士到旺角花墟选购花束，现场人头涌涌。有花店表示，销情较去年跌两至三成，当中以300多元的花束最受欢迎，亦有个别男士选购逾千港元的花扎。

早上在旺角花墟，一束束配衬好的鲜花放在当眼位置，一般几百元有一束，单支玫瑰38元有交易。大束的、配上特别颜色，承惠1080元。不少男士一早来买花，有些更带同小朋友来选购。有男士花费300元买了两束玫瑰，称一束自己买来送给太太，一束代儿子买给太太。

情人节带动鲜花销情，有花店表示，不同颜色的玫瑰仍是主角，不过生意较去年跌两至三成，已较预期好，客人一般预算约一千元。她又表示，今日到来买花的人士较预期多，虽然适逢星期六，没有送办公室的客人，但很多客人改送家中。

入境处数字显示，今日有219对准新人结婚。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
9小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
3小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
11小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
4小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
5小时前
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
时事热话
7小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
7小时前
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
影视圈
8小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
23小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT