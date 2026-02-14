情人节｜旺角花墟人头涌涌 花店指生意跌两成 有男士一原因买两束花

今天是情人节，不少男士到旺角花墟选购花束，现场人头涌涌。有花店表示，销情较去年跌两至三成，当中以300多元的花束最受欢迎，亦有个别男士选购逾千港元的花扎。

早上在旺角花墟，一束束配衬好的鲜花放在当眼位置，一般几百元有一束，单支玫瑰38元有交易。大束的、配上特别颜色，承惠1080元。不少男士一早来买花，有些更带同小朋友来选购。有男士花费300元买了两束玫瑰，称一束自己买来送给太太，一束代儿子买给太太。

情人节带动鲜花销情，有花店表示，不同颜色的玫瑰仍是主角，不过生意较去年跌两至三成，已较预期好，客人一般预算约一千元。她又表示，今日到来买花的人士较预期多，虽然适逢星期六，没有送办公室的客人，但很多客人改送家中。

入境处数字显示，今日有219对准新人结婚。