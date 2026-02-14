宏福苑火灾｜周一鸣：跨部门调查小组正进行科学鉴证 确认安全才让居民上楼

早前引致多人死亡的宏福苑火灾，警务处处长周一鸣表示，警方已拘捕16人，他们或涉及围标等情况。他强调，跨部门调查小组正进行科学鉴证，以厘清火灾真相。

警方就大火起诉三人，指他们涉嫌发布煽动刊物、妨害调查危害国家安全罪等，周一鸣指出，有人藉著大事件，希望做到煽动的意图，强调绝对不能让它们萌芽，必须果断行动。

现时正在拆棚 科学鉴证需时

周一鸣今早（14日）在电台节目表示，针对火灾的调查工作由警队、律政司、消防处、廉政公署、劳工处、房屋署及屋宇署等多个部门组成的跨部门小组共同负责。目前，科学鉴证工作仍在进行中，他强调鉴证需要时间，不能为了求快而罔顾结果。

相关新闻：

撞车碰瓷党｜接获约百宗个案 周一鸣预告将有下一浪执法行动

9男涉非法操练遭国安处拘捕 消息：部份人黑暴期间曾参与多场暴乱

对于有灾民期望尽快返回单位，周一鸣指现时屋宇署正在拆棚，要先了解楼宇结构是否安全，才可让居民上楼。他表示曾到宏福苑火灾现场，「有些地方很不幸，烧到主力墙只剩下钢筋，譬如天花亦已经没有了，不能说对楼宇结构没有影响」。他表示，特首及司长均已责成各部门尽快处理，相信不久将来会有所进展。

严防本土恐怖主义与「软对抗」 批评要具建设性

《港区国安法》及《维护国家安全条例》生效后，本土恐怖主义的暗涌仍然存在，周一鸣举例指，近期有案件涉及不法份子非法操练武器，用仿照的枪械或武器进行操练，将来有机会袭击警务人员或公众人士，这类本土恐怖主义威胁绝不能忽视。

此外，他亦提及「软对抗」的风险不容忽视。「很多人会说是否不能批评政府，但并非不容许说，当中是否有价值或建设性，并非不能批评」。他以早前有关中港两地器官移植的谣言为例，指有人在没有任何理据下，捏造「黑市器官」、「港人器官会被切走送上内地」等说法，其目的就是为了让不知情的市民越来越讨厌政府。他强调，现时有很多机制给你去反映，政府部门亦有作出改善。他指出，政府每年在《施政报告》咨询期间，都会收集大量市民意见，并交由相关部门研究跟进，这正是现行有效的反映意见机制。

