蔡若莲：倘院校配套成熟 不排除检视招收非本地生上限

更新时间：09:08 2026-02-14 HKT
发布时间：09:08 2026-02-14 HKT

本港8间大学的非本地生自费学额上限已由20%提升至40%。针对关注非本地生增加会否影响本地生权益，教育局局长蔡若莲表示，招生非本地学生不会影响本地生入大学的机会。她解释，政府已将八大院校的非本地学生的收生限额由20%提升至40%，但这是以「超收」形式进行，并不会计及本地学生名额。教资会资助的第一年学士学位课程的15,000个学额将维持不变，并全部预留给本地学生。她强调，现时本地中学毕业生约四万多人，入读大学的机会并无受影响。亦因部分大学已接近已用尽非本地生收生限额，当局会密切留意实际情况，在院校配套成熟的条件下，不排除未来会再次检视招收非本地生的上限。

跨部门组「留学香港」专班 加强联系「拼船出海」

蔡若莲今日（14日）在接受电台节目表示，为推广「留学香港」的品牌，政府已改变过往单靠大学各自宣传的模式，转为教资会加强联系「拼船出海」。教育局已联动创科局、对外经贸办、人才办及一带一路办公室等部门，组成「留学香港」专班，在大学向外推广时提供更强支援，共同推介一带一路奖学金等项目，以吸引非本地学生及精英学者来港。

她透露，香港将于2月23日主办亚太区教育年会暨展览，为全世界三大教育联会展之一，届时将有来自七十多个国家地区、超过二千名教育领袖、专家及学者出席，为香港拓展国际网络的绝佳平台。另外，应用科学大学联盟亦有办研讨会，邀请全世界的专家、学者，探讨如何推展应用科学。

推「城中学舍」计划 增建宿舍解住宿之急

为应对非本地学生及教职员增加所带来的住宿需求，蔡若莲表示政府正多管齐下增加宿位供应。除了早前拨款一百亿成立的宿舍基金，预计到2027至28年能陆续提供约14,300个宿位。当局亦推出了「城中学舍」计划，容许大学与企业伙伴合作，或将整幢商厦及酒店改装为学生宿舍。她表示，目前已收到二十多宗符合资格的申请，若全部落实，预计可带来五、六千个新宿位，相信能加快宿舍的供应速度。

拨款20亿推「AI+」教育 促学校结合学科发展

在中小学教育方面，政府将从优质教育基金拨款20亿，向每间中小学提供最多50万港元，以推动「AI+教育」。蔡若莲特别强调，「AI+」并非指一般地使用人工智能，而是要求学校将AI技术与不同学科结合发展。申请拨款的计划必须写入学校的三年发展规划中，旨在鼓励学校进行长远统筹，而非将款项外判予坊间公司购买服务。教育局将为此举办大量教师培训，协助各科老师善用AI辅助教学，确保资源能有效提升教学质素。

AI或令学生过度依赖 提升学生「免疫力」胜于禁用

针对外界对AI的潜在忧虑，例如学生过度依赖、缺乏独立思考及个人私隐等问题，蔡若莲认为，学习运用人工智能在AI时代无可避免，关键在于如何装备学生。她指出，AI本身没有道德判断能力，因此培养学生的资讯素养、媒体素养和明辨是非的能力至关重要。她强调，与其禁用，不如教导学生如何以合乎道德规范和正面价值观的方式善用AI。她认为，提升学生的「免疫能力」，比单纯禁止更能应对未来的挑战。
 

