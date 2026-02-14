Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅发局大年初一新春花车汇演 12架花车率先预览

社会
更新时间：02:31 2026-02-14 HKT
发布时间：02:31 2026-02-14 HKT

马年将至，本港将举行一连串节庆活动。旅发局将于农历大年初一晚在尖沙咀举行新春花车巡游汇演，共有12架花车及46支海内外表演队伍参与，阵容较去年更盛大，昨日更率先举行花车预览活动。
　　
马会花车以「同心同步同进 驰骋精彩马年」为主题，由3匹璀璨夺目的骏马牵头，寓意马年朝气蓬勃、繁荣昌盛。香港赛马会对外事务总经理孙婉芳指，马在社会文化中象征活力和坚韧，与香港人「我做得到」精神深深呼应，「届时将有50位表演者组成醒狮队、舞龙队，以及象征着马会慈善策略范畴吉祥物『同进啦啦队』，沿途向市民拜年。」

首次参与花车巡游的麦当劳花车，复刻80年代沙田新城市广场分店的经典小火车装置，充满怀旧氛围。 何君健摄
正在庆祝20周年的香港迪士尼，将带来「奇妙派对贺马年」花车。 何君健摄
旅发局「国泰新春国际汇演之夜」花车预览及国际表演队伍彩排。 何君健摄
首次参与花车巡游的麦当劳花车，复刻80年代沙田新城市广场分店的经典小火车装置，充满怀旧氛围。届时，麦当劳叔叔、滑嘟嘟、小飞飞，以及汉堡神偷登上花车，连同多位麦当劳前线员工、管理人员及一众表演者，带来精彩演出。麦当劳家庭市场经理林锦品说：「这架花车载满不同嘅回忆，以前住沙田嘅市民可能
喺花车上吃过嘢、做过功课，甚至喺好远嘅地方望到它。」
　　
正在庆祝20周年的香港迪士尼，将带来「奇妙派对贺马年」花车，米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy及LinaBell将穿上周年主题服饰，联同30位舞者伴随周年主题曲，以派对热闹的气氛感染沿途观众。迪士尼亦会在市内主要道路陆续推出全新主题路牌，迪士尼朋友将逐步现身于路牌上，包括巡游路线途经的广东道及弥敦道，供市民打卡。
　　
旅发局两架主副花车亦会一同登场，主花车以中式帆船为设计蓝本，车上有21只马仔吉祥物，分别扮演不同的角色，例如骑师、厨师、单车手等，象征香港多项盛事；启德体育园则化身迷你花车，在主花车前打头阵，寓意香港来年盛事浪接浪。

