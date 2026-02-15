农历新年︱18间家庭医学诊所应诊 中医诊所加强服务 一文睇清新年公营医疗服务安排（附表）
更新时间：12:00 2026-02-15 HKT
【农历新年/家庭医学诊所】医院管理局日前公布，公营医疗收费改革后，1月份急症室总求诊人次按年显著减少近一成，当中次紧急及非紧急病人更减少约18.3%。当局2月14日起启动假期应变措施，以应对农历新年服务高峰期，18间家庭医学诊所将于新年假期期间提供门诊服务。
急症室求诊人次显著回落
医管局发言人表示，公营医疗收费改革措施顺利推行并带来成效。今年一月，辖下18间急症室合共录得149,974人次就诊，较去年同期减少近一成。其中次紧急及非紧急病人录得74,404人，按年大幅减少约18.3%；紧急病人平均等候时间由24分钟缩短至20分钟。
发言人指，公营医疗收费改革各项措施已顺利推行，为公立医院提升服务效率带来成效，医管局亦已提前为农历新年假期的服务安排做好准备，并将于明日开始启动服务需求高峰期特别措施，确保在假期期间公立医院为病人提供所需的服务，以及确保紧急的病人可接受即时治疗。
家庭医学门诊于农历新年假期间（2月17日至19日），将有18间诊所提供服务。市民可透过电话预约、HA Go或「医健通」流动应用程式预约。18区中医诊所暨教研中心亦会于2月18日至19日特别加开政府资助门诊时段，并于假期前后（2月16日、20日及21日）加强服务。
吁非紧急病患者避免前往急症室
发言人提醒，非紧急病患者应避免前往急症室，可考虑向普通科门诊、私家医生及私家医院24小时门诊求诊。市民可透过「医健通」网页及流动应用程式，查阅假期应诊的私营医疗机构资料。当局同时呼吁合资格市民，特别是高风险群组，及早接种流感及新冠疫苗。
农历新年假期期间家庭医学门诊服务安排：
|地区
|家庭医学门诊
|地址
|诊所电话
|预约电话
|港岛区
|香港仔赛马会家庭医学诊所
|香港仔水塘道10号
|2555 0381
|3543 5011
|筲箕湾赛马会家庭医学诊所
|筲箕湾柴湾道8号一楼
|2560 0211
|3157 0077
|湾仔贝夫人家庭医学诊所
|湾仔皇后大道东282号邓肇坚医院社区日间医疗中心地库高层
|3553 3116
|3157 0000
|＊坚尼地城赛马会家庭医学诊所
|坚尼地城域多利道45号
|2817 3215
|3543 5088
|九龙区
|观塘家庭医学综合中心
|观塘协和街60号地下高层
|2389 0331
|3157 0687
|南昌家庭医学诊所
|长沙湾东京街西3号库务大楼地下
|3742 3876
|3543 5795
|圣母医院家庭医学诊所
|黄大仙沙田坳道118号圣母医院门诊大楼地下
|2354 2267
|3157 0118
|新蒲岗柏立基家庭医学诊所
|新蒲岗太子道东600号
|2383 3311
|3157 0113
|油麻地赛马会家庭医学诊所
|油麻地炮台街145号一楼
|2272 2400
|3157 0880
|新界区
|沥源家庭医学诊所
|沙田沥源街9号地下
|2692 8730
|3157 0972
|北区家庭医学综合中心
|上水卫和街3号北区社区健康中心大楼三楼
|2957 5186
|3157 0965
|大埔赛马会家庭医学诊所
|大埔汀角路37号地下
|2664 2039
|3157 0906
|将军澳（宝宁路）家庭医学诊所
|将军澳宝宁路28号地下
|2191 1083
|3157 0660
|荃湾戴麟趾夫人家庭医学诊所
|荃湾沙咀道213号
|2614 4789
|3157 0107
|屯门家庭医学诊所
|屯门新墟青贤街11号
|2452 9111
|3543 0886
|元朗赛马会家庭医学诊所
|元朗青山公路（元朗段）269号
|2443 8511
|3543 5007
|＃下葵涌家庭医学诊所
|葵涌丽祖路77号
|3651 5411
|3157 0100
|＊北大屿山家庭医学综合中心（北大屿山医院） 大屿山东涌松仁路8号北大屿山医院三楼 3467 7374 3157 0106
＃于二月十八日提供服务
＊于二月十九日提供服务
服务时间：上午九时至下午一时及下午二时至下午五时
农历新年假期期间18区中医诊所暨教研中心服务安排：
|地区
|18区中医诊所暨教研中心
|地址
|预约／查询电话
|服务时间
|港岛区
|东华三院 - 香港大学中医诊所暨教研中心（中西区）
|上环普仁街12号东华医院鹤坚士楼及杨国璋楼1楼
|2589 4700
|2月18日 上午九时至下午一时
2月19日 上午九时至下午一时
|东华三院 - 香港大学中医诊所暨教研中心（东区）
|柴湾乐民道3号东区尤德夫人那打素医院专科门诊大楼地库4楼西翼
|3197 2000
|2月18日 上午九时至下午一时
2月19日 上午九时至下午一时
|香港防痨会 - 香港大学中医诊所暨教研中心（南区）
|香港仔水塘道10号赛马会诊疗所2楼
|2580 8158
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|香港防痨会 - 香港大学中医诊所暨教研中心（湾仔区）
|湾仔皇后大道东282号邓肇坚医院社区日间医疗中心2楼
|3553 3238
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|九龙区
|博爱医院 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（九龙城区）
|何文田爱民邨保民楼401-412室
|2193 7000
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|基督教家庭服务中心 - 香港中文大学中医诊所暨教研中心（观塘区）
|牛头角定安街60号牛头角赛马会诊所4楼
|3583 4114 （政府资助）
3107 4113 （一般查询）
|2月19日 上午九时至下午四时
|仁济医院 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（深水埗区）
|深水埗长沙湾道303号长沙湾政府合署1楼
|2194 9911
|2月18日 上午九时至下午一时
2月19日 上午九时至下午一时
|香港佛教联合会 - 香港大学中医诊所暨教研中心（黄大仙区）
|乐富杏林街10号香港佛教医院C座地下及阁楼
|2338 3103
|2月19日 上午九时至下午五时
|博爱医院 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（油尖旺区）
|佐敦加士居道30号伊利沙伯医院R座9楼
|2618 7200
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|新界区
|仁爱堂 - 香港大学中医诊所暨教研中心（离岛区）
|大屿山东涌富东街6号东涌健康中心第2座1楼
|3188 5383
|2月19日 上午八时至下午一时；下午二时至下午六时
|仁济医院 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（葵青区）
|葵涌丽祖路77号下葵涌分科诊所及特殊教育服务中心地下
|2370 2216
|2月18日 上午九时至下午一时
2月19日 上午九时至下午一时
|工联会工人医疗所 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（北区）
|粉岭璧峰路2号粉岭健康中心7楼
|2670 2130
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|灵实香港中文大学中医诊所暨教研中心（西贡区）
|将军澳坑口宝宁里2号将军澳医院日间医疗大楼6楼
|2701 1020
|2月19日 上午九时至下午十二时三十分；下午二时至下午五时三十分
|博爱医院 - 香港中文大学中医诊所暨教研中心（沙田区）
|沙田大围文礼路2号沙田（大围）诊所地下
|2479 2126
|2月18日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
|基督教联合那打素社康服务 - 香港中文大学中医诊所暨教研中心（大埔区）
|大埔全安路11号雅丽氏何妙龄那打素医院J座地下
|2663 0004
|2月19日 上午九时至下午一时；下午二时至下午六时
|仁济医院 - 香港浸会大学中医诊所暨教研中心（荃湾区）
|荃湾仁济街7-11号仁济医院C座4楼
|2416 0303
|2月18日 上午九时至下午一时
二月十九日 上午九时至下午一时
|仁爱堂 - 香港中文大学中医诊所暨教研中心（屯门区）
|屯门屯利街6号仁爱分科诊所5楼
|2430 1309
|2月18日 上午九时至下午一时；下午二时至下午六时
|博爱医院 - 香港中文大学中医诊所暨教研中心（元朗区）
|元朗西菁街26号容凤书健康中心3楼
|2478 5769
|2月18日 上午九时至下午一时；下午二时至下午五时
