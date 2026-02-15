农历新年︱18间家庭医学诊所应诊 中医诊所加强服务 一文睇清新年公营医疗服务安排（附表）

【农历新年/家庭医学诊所】医院管理局日前公布，公营医疗收费改革后，1月份急症室总求诊人次按年显著减少近一成，当中次紧急及非紧急病人更减少约18.3%。当局2月14日起启动假期应变措施，以应对农历新年服务高峰期，18间家庭医学诊所将于新年假期期间提供门诊服务。

急症室求诊人次显著回落

医管局发言人表示，公营医疗收费改革措施顺利推行并带来成效。今年一月，辖下18间急症室合共录得149,974人次就诊，较去年同期减少近一成。其中次紧急及非紧急病人录得74,404人，按年大幅减少约18.3%；紧急病人平均等候时间由24分钟缩短至20分钟。

发言人指，公营医疗收费改革各项措施已顺利推行，为公立医院提升服务效率带来成效，医管局亦已提前为农历新年假期的服务安排做好准备，并将于明日开始启动服务需求高峰期特别措施，确保在假期期间公立医院为病人提供所需的服务，以及确保紧急的病人可接受即时治疗。

家庭医学门诊于农历新年假期间（2月17日至19日），将有18间诊所提供服务。市民可透过电话预约、HA Go或「医健通」流动应用程式预约。18区中医诊所暨教研中心亦会于2月18日至19日特别加开政府资助门诊时段，并于假期前后（2月16日、20日及21日）加强服务。

吁非紧急病患者避免前往急症室

发言人提醒，非紧急病患者应避免前往急症室，可考虑向普通科门诊、私家医生及私家医院24小时门诊求诊。市民可透过「医健通」网页及流动应用程式，查阅假期应诊的私营医疗机构资料。当局同时呼吁合资格市民，特别是高风险群组，及早接种流感及新冠疫苗。

农历新年假期期间家庭医学门诊服务安排：

地区 家庭医学门诊 地址 诊所电话 预约电话 港岛区 香港仔赛马会家庭医学诊所 香港仔水塘道10号 2555 0381 3543 5011 筲箕湾赛马会家庭医学诊所 筲箕湾柴湾道8号一楼 2560 0211 3157 0077 湾仔贝夫人家庭医学诊所 湾仔皇后大道东282号邓肇坚医院社区日间医疗中心地库高层 3553 3116 3157 0000 ＊坚尼地城赛马会家庭医学诊所 坚尼地城域多利道45号 2817 3215 3543 5088 九龙区 观塘家庭医学综合中心 观塘协和街60号地下高层 2389 0331 3157 0687 南昌家庭医学诊所 长沙湾东京街西3号库务大楼地下 3742 3876 3543 5795 圣母医院家庭医学诊所 黄大仙沙田坳道118号圣母医院门诊大楼地下 2354 2267 3157 0118 新蒲岗柏立基家庭医学诊所 新蒲岗太子道东600号 2383 3311 3157 0113 油麻地赛马会家庭医学诊所 油麻地炮台街145号一楼 2272 2400 3157 0880 新界区 沥源家庭医学诊所 沙田沥源街9号地下 2692 8730 3157 0972 北区家庭医学综合中心 上水卫和街3号北区社区健康中心大楼三楼 2957 5186 3157 0965 大埔赛马会家庭医学诊所 大埔汀角路37号地下 2664 2039 3157 0906 将军澳（宝宁路）家庭医学诊所 将军澳宝宁路28号地下 2191 1083 3157 0660 荃湾戴麟趾夫人家庭医学诊所 荃湾沙咀道213号 2614 4789 3157 0107 屯门家庭医学诊所 屯门新墟青贤街11号 2452 9111 3543 0886 元朗赛马会家庭医学诊所 元朗青山公路（元朗段）269号 2443 8511 3543 5007 ＃下葵涌家庭医学诊所 葵涌丽祖路77号 3651 5411 3157 0100 ＊北大屿山家庭医学综合中心（北大屿山医院） 大屿山东涌松仁路8号北大屿山医院三楼 3467 7374 3157 0106

＃于二月十八日提供服务

＊于二月十九日提供服务

服务时间：上午九时至下午一时及下午二时至下午五时

农历新年假期期间18区中医诊所暨教研中心服务安排：